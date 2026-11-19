Zachování kulturního dědictví patří mezi základní úkoly muzeí. Konzervátoři se snaží o zpomalení stárnutí předmětů a zabraňují jejich dalšímu poškozování.
„Návštěvníci obvykle vidí až výsledek práce konzervátorů. Za tím, že si mohou prohlédnout i několik set let staré předměty, jsou však hodiny pečlivé odborné práce,“ nastínila krajská náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.
Seminář bude složený z přednášek konzervátorů z různých institucí, při kterých se návštěvníci budou moci seznámit s jejich prací, která zahrnuje širokou škálu činností.
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„Od zajištění vhodných podmínek pro uložení a prezentaci předmětů až po jejich individuální ošetření. To může zahrnovat například čištění, zpevňování poškozených organických materiálů nebo ošetření kovů zasažených korozí,“ popsala Jana Nastoupilová z českolipského muzea.
Muzeum seminář připravilo na čtvrtek 19. listopadu v českolipském Jiráskově divadle. Vstup je zdarma, zájemci se musí jen předem zaregistrovat.
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Práce konzervátorů souvisí také s připravovanou rekonstrukcí historického Červeného domu v České Lípě. V tomto renesančním letohrádku u vodního hradu Lipý by do budoucna mělo být, kromě nové expozice, právě i nové zázemí pro péči o historické předměty.