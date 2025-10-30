Výluka končí. Na nejstrmější trať v Česku se vrátí historické ozubnicové lokomotivy

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:02aktualizováno  9:02
Na jedinečné ozubnicové trati v Jizerských horách skončí v noci na pátek po více než půl roce výluka. Rekonstrukce zhruba dvanácti kilometrů dlouhého úseku železnice z Tanvaldu do Kořenova na Jablonecku přišla na zhruba 450 milionů korun a přispěla na ni Evropská unie. Vlaky se tam vrátí v pátek, cestující ale ještě musí počítat s omezením, uvedl mluvčí Českých drah Filip Medelský.
„Aktuálně počítáme k 31. říjnu s ukončením výluky v úseku Kořenov – Harrachov, kde by tedy opět měly začít jezdit vlaky. V pátek je pak na trati Liberec – Harrachov – Szklarska Poreba Górna plánována výluka v úseku Jablonec nad Nisou – Smržovka, která by měla trvat od pátečních 08:00 do 13:10,“ doplnil Medelský.

Důvodem neplánované krátkodobé výluky je oprava přejezdu ve Smržovce, mezi Jabloncem a Smržovkou proto budou po tu dobu jezdit autobusy.

Obnovení provozu využije i provozovatel zvláštních vlaků Železniční společnost Tanvald. V sobotu 1. listopadu vyjedou znovu po dvou letech na trať historické ozubnicové lokomotivy řady T 426.0, přezdívané Rakušanky, jejichž provoz Správa železnic (SŽ) kvůli špatnému stavu trati v listopadu 2023 zakázala. V jednom z vozů čeká na cestující strašidelné překvapení a v duchu Halloweenu bude i doprovodný program na nádraží v Kořenově.

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Trať z Tanvaldu do Kořenova je nejstrmější železnicí v Česku a jednou z posledních ozubnicových železnic s normálním rozchodem v Evropě. Vlaky na ní jezdí od 30. června 1902. Trať je kulturní památkou, na třech úsecích jsou mezi kolejnicemi ozubnice, které pomáhají lokomotivám překonat stoupání 58 promile. V roce 1997 chtěly České dráhy osobní dopravu na trati zastavit kvůli vysokým ztrátám, po protestech veřejnosti ale zůstal provoz zachován.

Unikátní železnice byla v havarijním stavu, její obnovu připravovala SŽ několik let. Obnovu úseků s ozubnicí zajistila Pražská strojírna za zhruba 47 milionů korun. Nové ozubnicové výhybky dodala pro historickou trať společnost DT – Výhybkárna a strojírna. Součástí projektu byla kromě revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovné instalace v Dolním Polubném také rekonstrukce Polubenského tunelu, který je třetím nejdelším jednokolejným tunelem v Česku.

Je libo kousek skvostu? Správa železnic nabízí ozubnicové tyče z unikátní tratě

Stavba, která přispěje k větší bezpečnosti provozu na celém úseku, je největší investiční akcí financovanou EU z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027. Správa železnic získala z programu 11,995 milionu eur (292 milionů korun). „Příští rok se tam počítá ještě se zhruba dvacetidenní výlukou pro úpravu geometrie koleje, což je klasický postup u všech staveb,“ doplnila mluvčí SŽ Nela Friebová.

