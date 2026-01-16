V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na schválení dohod o vině a trestu, které uzavřelo s dalšími třemi obviněnými - jedním člověkem a dvěma firmami.
O vývoji v kauze v pátek bez dalších podrobností informovala náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Obžalované viní kriminalisté ze zločinů přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení.

Za to některým hrozí trest až 12 let vězení. Jde o případ, který začal policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) v dubnu 2018.

Korupce při zakázkách severočeského dopravního podniku. Stíhají i 16 firem

Tehdy policie zadržela a obvinila devět lidí z šesti trestných činů včetně přijetí úplatku nebo poškození finančních zájmů Evropské unie. O rok později Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) podniku zajistila devět autobusů.

V souvislosti s kauzou měl dopravní podnik pozastavené i proplacení bezmála 86 milionů korun z evropských dotací.

Mluvčí DPMLJ Martina Poršová před půl rokem ČTK řekla, že dopravní podnik je v tomto řízení již od roku 2018 v postavení poškozeného. „Současné vedení dopravního podniku bude tak jako dosud důsledně hájit veřejný zájem a vymáhat škodu po pachatelích trestné činnosti,“ dodala.

V korupční kauze kolem dopravce BusLine soud schválil dohody o vině a trestu

Rozsáhlá korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia.

Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.

Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel za hnutí ANO Pavel Šulc, který už dříve s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud ji schválil v únoru 2024.

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,2 milionu korun. Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit 100 000 korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.

Dopravní podnik je největší firmou města Liberce, minoritním akcionářem je s 0,38 procenta akcií sousední Jablonec nad Nisou. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení.

