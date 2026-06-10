Korupční kauzu kolem dopravního podniku v Liberci začne soud řešit na podzim

Obžalovaní v korupční kauze kolem dopravního podniku v Liberci stanou před krajským soudem na podzim. Soud v Liberci chtěl tento případ začít projednávat příští týden, hlavní jednání nařízená na úterý až čtvrtek ale musel zrušit. ČTK dnes o změně informovala mluvčí liberecké pobočky krajského soudu Karolína Francová.
"Důvodem je nedoručení obžaloby a předvolání k hlavnímu líčení jednomu z obžalovaných, který neposkytl soudu součinnost při doručování a jehož pobyt je v současné době prozatím neznámý," uvedla důvod zrušení Francová. Hlavní líčení bude podle ní nařízeno pravděpodobně na podzim.
V případu je obžalováno devět lidí a 12 firem. U dalších obžalovaného a dvou firem by soud měl schvalovat dohody o vině a trestu, které s nimi uzavřelo státní zastupitelství. Obžalované viní kriminalisté z přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, zjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Za to některým hrozí trest až 12 let vězení.
Jde o případ, který začal policejním zásahem v Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou v dubnu 2018. V reakci na kauzu změnil Liberec v roce 2018 stanovy společnosti i model řízení. Podnik vede od té doby tříčlenné představenstvo, zástupci politiků jsou jen v dozorčí radě. Mluvčí DPMLJ Martina Poršová již dříve ČTK řekla, že dopravní podnik je v tomto řízení od roku 2018 v postavení poškozeného.
Rozsáhlá korupční kauza se týká nejen DPMLJ, policisté na jaře 2018 zasahovali podle informací ČTK také ve firmě BusLine, na Krajském úřadu v Liberci, v ČSAD Liberec nebo v poradenské firmě Nexia. Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti, ale také o zakázku na rekonstrukci tramvajové trati v Liberci nebo na nákup autobusů na zemní plyn.
Mezi obviněnými byl kromě jiných bývalý liberecký zastupitel za hnutí ANO Pavel Šulc, který už dříve s žalobcem uzavřel dohodu o vině a trestu. Soud ji schválil v únoru 2024. Za přijetí úplatku přes dva miliony korun v době, kdy působil v představenstvu DPMLJ, dostal Šulc tříletý podmíněný trest se zkušební dobou tři roky a peněžitý trest 2,21 milionu korun. Jeho obžalovaná firma Smartkonstrukt musela zaplatit 100.000 korun, i u té soud schválil dohodu o vině a trestu.