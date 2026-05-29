Korytu Bílé Nisy a okolí chce Jablonec nad Nisou vrátit přírodní charakter

Jablonec nad Nisou nechá zpracovat projekt obnovy koryta Bílé Nisy v oblasti Mšeno - Rýnovice. Cílem je vrátit řece a blízkému okolí přírodní charakter a zlepšit rekreační využití této části města. Projektovou dokumentaci připraví pražský ateliér krajinářské architektury YYYY. Do přípravy plánuje město zapojit i veřejnost, která se k návrhu může vyjádřit na setkání 22. června, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Jana Fričová.
Koryto Bílé Nisy v 80. letech minulého století vodohospodáři narovnali a vybetonovali, vedlo to ke ztrátě původního charakteru, zhoršení podmínek pro vodní i břehové rostliny a živočichy i snížení biodiverzity. "Cílem revitalizace je betonové koryto odstranit a vytvořit přírodě blízké řešení, které přiblíží řeku přirozenému toku, podpoří biodiverzitu a zlepší mikroklima místa, aby obnova Bílé Nisy prospěla přírodě i lidem," doplnila náměstkyně primátora Lenka Opočenská (Společně pro Jablonec).
Radnice chce nechat zpracovat studii obnovy území o rozloze zhruba deseti hektarů podél Bílé Nisy od základny hasičů po Harrachovskou ulici, jde o úsek řeky dlouhý asi 1,4 kilometru. Detailní projekt architekti zpracují pro úsek řeky dlouhý 450 metrů od hasičské základny po ulici U Hřiště, který by se měl podle Fričové dělat jako první. Za projektovou dokumentaci zaplatí Jablonec ateliéru zhruba 2,6 milionu korun bez DPH.
V uzavřené soutěži oslovila radnice na konci loňského roku tři vybrané týmy vedené akreditovanými krajinářskými architekty se zkušeností s obdobnými projekty. Do soutěže se zapojily týmy Jan Albert Šturma a L&NDSCAPE, Michal Kovář a Gabriela Mlatečková a právě ateliér YYYY. Na konci ledna vybrala odborná komise jako nejlepší návrh ateliéru YYYY, který podle odborníků nejlépe propojil krajinářskou, urbanistickou a výtvarnou rovinu do jednotného a čitelného konceptu.
"Všechny tři návrhy dosáhly vysoké odborné úrovně zejména v oblasti ekologického přístupu k revitalizaci říční nivy, práce s krajinářskými principy a respektu k přírodním hodnotám území. Zpracované byly v souladu s technickou vodohospodářskou studií proveditelnosti, která je projednaná s klíčovými aktéry v území a představuje důležitý podklad pro realizaci projektu," řekl náměstek primátora Jakub Chuchlík (Piráti).
Do přípravy zadání zapojila radnice už loni obyvatele města, veřejné projednání návrhu řešení je teď naplánováno na pondělí 22. června od 17:30 v jídelně Základní školy Mozartova a také při procházce podél Nisy. "Budeme rádi, když se lidé v červnu ke konceptu vysloví, aby výsledek co nejvíc odpovídal jejich představám," dodala Opočenská. Na realizaci úprav by chtěl Jablonec získat dotace.