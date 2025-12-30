Neznámý zloděj se zmocnil osmi originálních olejových obrazů na dřevěných kartuších z 18. století s tématikou Tanec se Smrtí, které byly uložené v kostele sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí. Podle policistů obrazy zmizely v době od konce července letošního roku do 26. prosince.
„Vzniklá škoda na odcizených obrazech přesahuje půl milionu korun. Pachateli hrozí za krádež jeden rok až pět let ve vězení,“ říká za policii Iva Martínková.
Obrazy vznikly původně pro márnici, které je hned vedle kostela. Později se na několik let přesunuly do Severočeského muzea v Liberci, odkud se vrátily farnosti.
„Moc lidí nevědělo, že se vrátily k nám. Řešili jsme, jak je zpřístupnit veřejnosti, proto byly uložené v jedné z místností v kostele. A z té zmizely,“ přibližuje Jakub Jan Disman, správce farnosti ve věcech majetkových. „Významné jsou tím, že takových cyklů moc není. Možná dva nebo tři,“ doplňuje Disman.
Policisté nyní žádají o pomoc veřejnost. „Pokud máte jakékoliv informace, které by vedly k dopadení pachatele či pachatelů, nebo informace k vypátrání odcizených obrazů, kontaktujte nás prosím prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo na telefonu 974466477,“ dodává Martínková.
Nejvýznamnější památka obce
Dřevěný kostel v centru obce je zasvěcen svatému Kryštofovi, patronovi poutníků a všech lidí na cestách. Kostel patří mezi nejvýznamnější památky obce.
Současnou podobu získal v letech 1683 až 1684. Kostel je jednolodní roubenou stavbou s oltářním prostorem. Interiér kostela je velmi bohatý a výrazný. Součástí interiéru je rokokový oltář z roku 1761.
Zajímavostí kostela je, že jeho presbytář není umístěn na východní straně, jak bývalo obvyklé, ale na straně jižní. Orientace kostela je dána svažitým terénem. Kostel sv. Kryštofa je součástí celého kostelního areálu, který spolu s ním ještě tvoří barokní fara, márnice a budova zvonice.
Stavba márnice má čtvercový půdorys a dnes v ní jsou staré máry a malý oltářík. Kostel je v majetku Římskokatolické farnosti Kryštofovo Údolí a každou neděli se zde koná Mše svatá. V průběhu roku se pravidelné turistické prohlídky nekonají, do kostela je ale možné nahlédnout prosklenými dveřmi.