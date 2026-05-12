Kostel v Doksech má obnovené varhany, v neděli jim požehná pražský arcibiskup

V Doksech na Českolipsku po třech a půl letech skončila obnova bezmála stoletých varhan, které jsou v katolickém kostele sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské. V neděli jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Varhany budou sloužit nejen jako doprovod bohoslužeb, ale také jako nástroj pro koncerty, řekl dnes ČTK administrátor děkanství Doksy Kamil Škoda.
V barokním kostele z konce 17. století jsou varhany vyrobené v roce 1932 v dílně firmy Rieger se dvěma manuály a 27 rejstříky. Opravu již nutně potřebovaly také kvůli tomu, že byly málo využívané. "Systém, který tam byl, takzvaný pneumatický, tak ten tímhle strašně trpí a postupem času dosloužily některé funkční části," uvedl Škoda.
Varhany se podařilo děkanství opravit i díky vyhlášené sbírce, přispěli jednotlivci, firmy i město a šly na ně také výtěžky z koncertů. Obnova varhan si vyžádala skoro 1,6 milionu korun, její součástí byla přestavba pneumatického systému na elektrický.
Kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie Montserratské patří mezi nejvýznamnější památky Doks a jde o jedno z poutních míst v litoměřické diecézi. Uvnitř se nachází i černá madona, kopie montserratské španělské dřevěné sochy, která byla původně na královském hradu Bezděz.