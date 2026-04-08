„Kosterní ostatky, které byly 21. března nalezeny v rezervaci Meandry Smědé, patří osmačtyřicetiletému pohřešovanému muži,“ potvrdila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.
Muž z Frýdlantska zmizel cestou z Černous do Frýdlantu loni 5. července, tedy v den, kdy Česko postihl rozsáhlý blackout.
„Na základě soudní pitvy i znaleckého posudku nebylo zjištěno, že by na jeho smrti měla podíl druhá osoba,“ dodala Šrýtrová.
Doplnila, že policie s ohledem na rodinu zemřelého nebude k tomuto případu sdělovat žádné další informace.