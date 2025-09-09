Vyhořelá barokní památka má nový krov, stavbaři skládali díly jako lego

Autor: mak
  12:02aktualizováno  12:02
Stavbaři v České Lípě dokončili krov Kounicova domu, který před deseti lety pohltil požár. Na celou rekonstrukci dohlížejí památkáři. Poté by tu měl vzniknout Dům dětí a mládeže Libertin.
Památka několikrát vyhořela. Majitel se o dům nestaral, koupilo ho proto město a pustilo se do oprav. | foto: Město Česká Lípa

„Vzhledem k rozsahu tesařských prací jsme zvolili kompletní obrábění trámů na CNC a na stavbě už jsme krovy skládali jako z lega. Lepené smrkové dřevo věrně imituje původní tesařskou stolici a příjemně promluví do půdního interiéru,“ popsal Aleš Kunca, vedoucí projektu z Metrostavu DIZ.

Práce pokračují i v interiéru domu, kde se rýsují hrubé podlahy a instalace. „S financováním náročného projektu pomůže městu dotace z Modernizačního fondu. Dotaci ve výši necelých dvaceti milionů korun Česká Lípa využije na opatření, která přispějí ke snížení energetické náročnosti budovy asi o třicet procent,“ nastínila mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Půjde třeba o instalaci nových oken, zateplení nebo tepelná čerpadla. V Kounicově domě bude po rekonstrukci sídlit Dům dětí a mládeže Libertin.

Rekonstrukce překročí čtvrt miliardy

Kounicův dům několikrát vyhořel, naposledy v roce 2015. Majitel se o vyhořelou budovu nestaral, a proto ji před sedmi lety město odkoupilo za necelé dva miliony korun. Rekonstrukce Kounicova domu začala v srpnu loňského roku a měla by být dokončena na začátku roku 2027.

„Původní rozpočet činil téměř 212 milionů korun, ale vzhledem k náročnosti stavby a různým nepředvídatelným změnám bylo třeba několikrát upravit projektovou dokumentaci a navýšit rozsah prací,“ vysvětlil českolipský místostarosta Martin Brož. Rekonstrukce tak město vyjde téměř na 273 milionů korun včetně daně.

Chátrající Kounicův dům čeká záchrana, děti v něm najdou akvária i dílnu

Barokní Kounicův dům stojí v historickém jádru České Lípy od roku 1771. Postavit ho nechal šlechtický rod Kouniců, jejichž erb je dodnes zachovaný na rohu budovy. Budova od té doby sloužila třeba jako celní a solní úřad, škola i české gymnázium.

Od poloviny 20. století patřil dům Svazarmu a po roce 1989 si část prostor pronajaly drobné provozovny a prodejny levného textilu. Posledním majitelem bylo Sdružení sportovních svazů ČR.

