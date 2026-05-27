Koupaliště Dubice v České Lípě zahájí v sobotu dětským dnem třetí letní sezonu. O víkendu bude koupaliště otevřené od 10:00 do 20:00, od června se provozní doba prodlouží, otevřeno bude od 09:00 do 21:00. Areál v Dubici přišel město na 300 milionů korun, do jeho vybavení ale radnice dál investuje, v kempu se aktuálně budují elektrické přípojky. V plánu jsou dvě dětská hřiště i boxy na kola a elektrokola, řekla dnes ČTK starostka Jitka Volfová (ANO).
"Od začátku jsme hovořili o tom, že bychom byli rádi, kdyby to byl opravdu takový celoroční areál, teď jsme se rozhodli v části, kde má zázemí Wakepark, udělat dětské hřiště, v další části by měla být taková veliká žába, která bude prolézačkou pro děti. Chceme tam i boxy na kola i na elektrokola s dobíječkami. Do budoucna hovoříme také o tom, pokud nám to tam možnosti dovolí, že bychom chtěli i takový menší pumptrack," doplnila starostka.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje, na vybudování venkovního koupaliště tam lidé čekali 30 let. Plánů na koupaliště bylo ve městě hned několik. Původně radnice zvažovala výstavbu v Dubici, předchozí vedení města v čele s ČSSD ale připravilo stavbu koupaliště vedle Sportareálu v centru. Projekt zhruba za 108 milionů korun byl kvůli umístění terčem kritiky. Nové vedení města v čele s ANO se proto vrátilo k plánům v Dubici. Stavba začala v březnu 2023 a byla největším projektem města v novodobé historii.
Bazén s atrakcemi vyrostl vedle zatopeného lomu, v němž je kvůli přemnoženým sinicím léta koupání zakázané. Vodu se tam nedaří vyčistit, plocha ale slouží vodním sportům, jako je vodní lyžování nebo paddleboarding. Koupaliště vodu z Dubice nepoužívá, bazény zásobuje vlastní vrt. V první sezoně navštívilo koupaliště v Dubici víc než 46.300 lidí, loni byla návštěvnost kvůli výkyvům počasí výrazně nižší, když přišlo 25.750 návštěvníků.
Koupaliště v sousedství přírodní nádrže v Dubici vybudovalo město za své, bez dotací, první návštěvníky přivítalo na konci května 2024. V areálu, který pojme 855 lidí, je velký bazén a dětské brouzdaliště, vodní atrakce a tobogan, areál nabízí také 3D bludiště nebo minigolf. Vstupné zůstává stejné jako v loňském roce, dospělí za celodenní vstup zaplatí 150 korun, studenti a senioři 110 korun a děti maximálně 50 korun. Koupaliště nabízí i zvýhodněné rodinné a skupinové vstupné.