„Horší byl už jen rok 2021, kdy v červenci platilo omezení na počet návštěvníků kvůli pandemii covidu-19 v Česku a v srpnu pak bylo ošklivo,“ připomněla mluvčí Městské sportovní Turnov Zdenka Štrauchová.
Sezonu ovlivnilo nepříznivé počasí. „Kvůli studenému začátku června, dlouhým blokům, kdy bylo o prázdninách zavřeno, a brzkému konci v září bylo koupaliště v provozu jen 56 dní,“ vylíčil vedoucí Maškovy zahrady Tomáš Špinka.
|
Nízká návštěvnost, zavřená koupaliště. Jejich provozovatelé čelí nepřízni počasí
Podle Špinky byla letošní koupací sezona i druhou nejkratší, jakou koupaliště pamatuje. Třeba před rokem tam měli o více než dvacet dní delší sezonu.
Z hlediska návštěvnosti se letos podle Štrauchové nejvíce vydařily čtvrtek 14. a pátek 15. srpna. Na koupališti v těch dnech připravili i noční koupání a přišlo téměř 1 800 lidí.