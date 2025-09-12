Hůř bylo jen za covidu. Koupaliště v Turnově zažilo druhou nejhorší sezonu

  11:12
Koupaliště Maškova zahrada v Turnově si prožilo sezonu s druhou nejhorší návštěvností za dobu své existence. Letos v létě turnovský areál navštívilo necelých 30 tisíc lidí, loni jich bylo téměř o 21 tisíc víc.
Koupaliště Maškova zahrada v Turnově (30. června 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Horší byl už jen rok 2021, kdy v červenci platilo omezení na počet návštěvníků kvůli pandemii covidu-19 v Česku a v srpnu pak bylo ošklivo,“ připomněla mluvčí Městské sportovní Turnov Zdenka Štrauchová.

Sezonu ovlivnilo nepříznivé počasí. „Kvůli studenému začátku června, dlouhým blokům, kdy bylo o prázdninách zavřeno, a brzkému konci v září bylo koupaliště v provozu jen 56 dní,“ vylíčil vedoucí Maškovy zahrady Tomáš Špinka.

Podle Špinky byla letošní koupací sezona i druhou nejkratší, jakou koupaliště pamatuje. Třeba před rokem tam měli o více než dvacet dní delší sezonu.

Z hlediska návštěvnosti se letos podle Štrauchové nejvíce vydařily čtvrtek 14. a pátek 15. srpna. Na koupališti v těch dnech připravili i noční koupání a přišlo téměř 1 800 lidí.

