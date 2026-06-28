Koupaliště v Libereckém kraji byla o víkendu na hraně své kapacity

Koupaliště v Libereckém kraji byla o víkendu kvůli horkému počasí na hraně své kapacity. Vedro se projevilo i na zvýšeném počtu výjezdů záchranářů. Dnes jich je zhruba o třetinu až čtvrtinu více, než je obvyklé, řekl ČTK krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
"Začalo to v sobotu odpoledne, kdy jsme měli kolem desítky výjezdů skrz teploty. Dnes jich budou řádově desítky, jde o slabosti, poruchy vědomí, kolapsy," dodal Georgiev.
Náročný byl víkend i pro pracovníky koupališť. "Všechny pozice jsou posílené. Takže dokonce jsou tam až tři plavčíci, to jsme nikdy nemívali," řekl ČTK vedoucí městského koupaliště Sluníčko v Liberci - Vratislavicích Petr Polda. Zájem o koupání byl podle něj o víkendu enormní. "My máme omezenou kapacitu 960 osob a stalo se, že areál byl naplněný a někteří museli venku čekat, až někdo odejde, aby mohli jít dovnitř," dodal. Koupaliště na webu uvádělo, že čekací doba byla zhruba 20 minut.
Na hraně své kapacity bylo o víkendu i městské koupaliště v Maškově zahradě v Turnově, které patří mezi nejnavštěvovanější v Libereckém kraji. "V sobotu jsme měli skoro 2000 lidí a dnes to bude stejné," řekl vedoucí areálu Tomáš Špinka.
To, že návštěvníci jsou schopni vydržet přes den na sluníčku, obdivuje. "Nechápu, jak ti lidé jsou schopní vůbec být na sluníčku. U nás se pereme s absencí stínu, protože stromy nejsou ještě vzrostlé natolik, aby dávaly stín. Takže máme rozpůjčované všechny slunečníky, což nestačí. Naše možnosti v tomto počasí a při té návštěvnosti jsou velmi omezené, takže každý, kdo k nám jde, ať si raději přinese svůj vlastní," uvedl. Náročné to je podle něj i pro pracovníky, kteří zajišťují chod koupaliště. "Za nás ideální je pětadvacet stupňů, polojasno, a když přijde okolo 1000 lidí. Tohle je kruté pro všechny," dodal.
Návštěvníci se za současného vedra příliš neosvěží ani koupáním. Ve vratislavickém Sluníčku i v Maškově zahradě má voda v bazénu teplotu kolem 29 stupňů Celsia. "Tak vysokou teplotu jsme v červnu v bazénu nikdy neměli," řekl Špinka.