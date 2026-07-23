Koupaliště v Libereckém kraji mají většinou dobrou vodu, počasí ale moc neláká

Koupaliště v Libereckém kraji mají podle hygieniků většinou dobrou vodu vhodnou ke koupání, chladné počasí ale v posledních dnech k vodě příliš neláká. Kvůli zvýšenému množství sinic zůstává podle údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci zhoršená kvalita vody na dvou místech na Českolipsku - v Máchově a Hamerském jezeře.
Obě jezera zůstávají na třetím z pěti stupňů hodnocení, což značí, že voda není vhodná ke koupání pro citlivé jedince, kam patří děti, těhotné ženy nebo alergici. Hygienici lidem doporučují, aby se po vykoupání v jezerech pokaždé osprchovali. Zvýšený výskyt sinic trápí obě oblíbená jezera každoročně.
Mírně zhoršená je voda na dalších čtyřech koupalištích v kraji. Kvůli snížené průhlednosti vody jsou na druhém stupni hodnocení Lesní koupaliště v Liberci a rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i tam doporučují hygienici se po každém koupání osprchovat.
V Libereckém kraji jsou k dispozici i další vodní plochy, kvalitu vody sledují hygienici na pěti desítkách míst. Orientační test vody si může udělat každý, stačí, když si do plastové lahve nabere vodu z nádrže, kde se chce koupat, nechá ji 20 minut odstát a pak si obsah lahve prohlédne. "Pokud je lahev zakalená v celém sloupci nebo je zákal na dně, šlo by o řasy. Pokud by se vytvořil na povrchu kroužek, který by vypadal jako zelená krupice nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice," řekla ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.