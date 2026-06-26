V Turnově na Semilsku skončila stavba biotopu na místě bývalého koupaliště v Dolánkách u řeky Jizery. Starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok) předpokládá, že areál s přírodním jezírkem za 25 milionů korun otevře nejpozději do konce července. Biotop bude přístupný bezplatně.
"Potřebujeme získat kolaudaci jak na to vodní dílo, tak i na objekt občerstvení," uvedl starosta. Podle něj zůstane areál zatím pro veřejnost uzavřený i kvůli tomu, aby vyrostly a zesílily rostliny v jezírku i tráva v jeho okolí. Do areálu je také třeba umístit lavičky či odpadkové koše.
Biotop je na místě přírodního koupaliště, které město nechalo kvůli havarijnímu stavu před čtvrt stoletím zasypat. "Je to takový trošku experiment. Zkoušíme sem dostat vodu po té dlouhé době, kdy tady bylo městské koupaliště a lidé na něj s nostalgií vzpomínají. Tak jsme hledali formu, jak sem tu vodu dostat," řekl Hocke.
Podle něj nepůjde o klasické koupaliště, ale místo k trávení volného času, kde se budou moci lidé osvěžit či opláchnout ve vodě či posedět u ní. "Koupání těm odvážným je tady samozřejmě umožněno. Těm, kterým se bude zdát voda příliš zelená, tak mají šanci přelézt do blízké Jizery, do prostoru nad jez, kde se koupe skoro půlka Turnova. A ti, co chtějí krásnou čistou vodu se všemi vychytávkami, atrakcemi a dalšími záležitostmi, tak navštíví naši Maškovu zahradu, koupaliště, které je k tomu uděláno," dodal starosta.
Biotop má přírodní charakter, proto tam nebudou žádné atrakce ani parkoviště, počítá se jen se stánkem s občerstvením. Biotop od loňského října vytvářela firma Vojtěcha Halámka. Náročné podle něj bylo odstranit pozůstatky starého bazénu, šlo o stovky tun. "Nebyl úplně zmapovaný v rámci přípravy stavby, takže tam vyběhly nějaké větší konstrukce, které jsme museli odstranit. Jinak z toho mám radost," řekl Halámek.
Jeho firma vybudovala přírodní nádrž, která má na šířku skoro 40 metrů, na délku kolem 60 metrů a hloubku do 2,5 metru. Jezírko je napájené z vrtu. "Samozřejmě je to živý organismus, takže kvalita vody nebude konstantní po celý rok. To znamená veškeré vnosy, co do toho návštěvníci přinesou, nebo spadlé listí, prach, tak se projeví na kvalitě vody," uvedl Halámek. Velmi škodlivé pro kvalitu vody mohou být podle něj například opalovací krémy, lidé by se proto před vstupem do vody měli pokaždé důkladně osprchovat. V areálu jsou venkovní sprchy i převlékárny.
Čištění vody bude na zooplanktonu v jezírku, kterému bude pomáhat filtrační zařízení. "Máme dva způsoby filtrace. Jeden je vertikální přes štěrk a kořeny rostlin, druhý filtr je mechanický, síťový. Ten odčerpává věci, které by se následně rozkládaly, hmyz nebo napadané listí," dodal Halámek.