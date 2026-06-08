Koupaliště Vápenka v Liberci letos asi v provozu nebude, areál je na prodej

Soukromé koupaliště Vápenka v Liberci letos nejspíš nebude v provozu. Jeho dlouholetý majitel už další sezonu nezahájí, areál se rozhodl prodat. Je to z osobních důvodů, řekl dnes ČTK majitel koupaliště Jan Skalník. Vápenku provozoval 33 let. Jde o jedno ze tří venkovních koupališť s betonovou vanou ve stotisícovém Liberci, další dvě jsou městská.
Náměstek primátora Liberce Adam Lenert (ANO) dnes ČTK řekl, že se budoucností areálu ve vedení města zabývají. V úvahu podle něj připadá koupě i pronájem. "Diskutujeme o tom, jsme ale teprve na začátku," dodal náměstek pro územní plánování, majetek a sport.
Městu koupaliště s více než devadesátiletou historií už dříve jednou patřilo. Vlastnilo ho do konce roku 2004. Nechtělo ale do něj investovat, a tak se tehdy městští zastupitelé rozhodli, že areál převedou právě na Skalníka, který měl koupaliště od radnice pronajaté od roku 1993. Aby zajistili, že bude areál dlouhodobě provozovat, v podmínkách prodeje byla sice uvedena cena 7,64 milionu korun, ale s tím, že Skalník nebude muset nic zaplatit, pokud bude areál nejméně dalších 20 let provozovat. To splnil předloni.
Aktuální hodnota areálu o výměře 14.469 metrů krychlových je zřejmě v desítkách milionů korun, částku nechtěl Skalník uvést a není ani v realitním inzerátu.
Koupaliště v blízkosti skutečné vápenky v Horním Růžodolu postavil v roce 1933 řezník a hostinský Franz Richter. Současnou podobu získal areál s padesátimetrovým bazénem při rekonstrukci v letech 1972 až 1973, žádnou větší modernizaci od té doby neprodělal. Provozovat koupaliště v klimatických podmínkách Liberce je podle Skalníka náročné. "Teplých a slunečních dnů je tady málo," řekl dnes ČTK. Už dříve pro ČTK uvedl, že provozovat koupaliště v Liberci není podnikání, ale služba.