Koupaliště zahajují sezonu, v pátek otevře Sluníčko ve Vratislavicích n. N.

Autor: ČTK
  12:16aktualizováno  17:31
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Koupaliště v Libereckém kraji zahajují letní sezonu, v pátek odpoledne se otevře městské koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou, v sobotu se přidají koupaliště Maškova zahrada v Turnově na Semilsku a Dubice v České Lípě. V pondělí 1. června otevřou městské koupaliště i v Chrastavě na Liberecku. V Novém Boru zahájí sezonu 15. června, o víkendech ale chtějí do té doby nabídnout alespoň omezený provoz. Ceny se většinou nemění, zjistila dnes ČTK.

Sluníčko ve Vratislavicích sice otevře v pátek, plavecký bazén ale zatím k dispozici nebude, jen menší určený dětem a neplavcům. "Kvůli opravě teprve nyní napouštíme vodu. Po letech jsme v plaveckém bazénu opravovali dno, aby se nám lépe čistilo. Bylo hrbaté a přibyla tam i tepelná vložka, aby se tolik neochlazovala voda," řekl ČTK vedoucí areálu Petr Polda. Plavecký bazén bude k dispozici zřejmě až příští víkend. "V potoce je málo vody, musíme tak napouštět pitnou vodu," dodal Polda. Ceny podle něj zůstávají stejné jako loni.

V sobotu zahájí 11. letní sezonu oblíbený areál se skluzavkami, toboganem a plaveckými drahami v Maškově zahradě v Turnově, o dva týdny dřív než loni. "Zásadní novinky jsme pro letošní sezonu nenachystali, ale v jejím průběhu budeme měnit jednu vodní atrakci v dětském bazénu a budeme mít trochu rozšířené animační programy," uvedl manažer koupaliště Tomáš Špinka. Věří, že letošní léto bude lepší než to loňské, kdy na koupaliště přišlo zhruba jen 30.000 lidí, horší byla návštěvnost kvůli omezením jen za koronavirové pandemie.

Turnovské koupaliště ceny pro letošní rok neměnilo, stejně se rozhodli v České Lípě. Tamní koupaliště Dubice zahajuje třetí letní sezonu v sobotu dětským dnem. O víkendu bude koupaliště otevřené od 10:00 do 20:00, od pondělí se provozní doba prodlouží. Do vybavení areálu radnice dál investuje, v kempu se budují elektrické přípojky, a kapacita je proto omezená. "V plánu jsou ještě letos dvě dětská hřiště a boxy na kola a elektrokola i s dobíjením," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).

V pondělí 1. června zahájí sezonu také koupaliště v Chrastavě na Liberecku. "Novinkou jsou trezory, do kterých si mohou návštěvníci uložit cennosti," řekla Šárka Feige ze sdružení Tulipan, které provoz areálu zajišťuje. Koupaliště bude otevřené denně od 10:00 do 21:00, už od 06:00 je ale možné jít na kondiční plavání. Podmínkou je permanentka na celou sezonu, na koupališti je možné ji koupit za 230 Kč pro dítě a 560 korun pro dospělého, na městském úřadu nebo v infocentru je levnější - za 200, respektive 500 korun.

V Novém Boru letos na jaře převzalo areál přírodního koupaliště od TJ Jiskra Nový Bor do správy město, provoz zajistí Služby města Nový Bor. "Naší snahou je koupaliště posunout do 21. století, převzetí areálu a nastavení jasných pravidel provozu představuje důležitý krok ke kvalitnějšímu a bezpečnějšímu fungování areálu pro návštěvníky," uvedl starosta Jaromír Dvořák (Starostové pro Liberecký kraj). Městská firma už vyčistila betonové plochy, technické zázemí i okolí koupaliště, nádrž ale zatím není zcela napuštěná.

V Libereckém kraji jsou k dispozici i další vodní plochy, kvalitu vody sledují hygienici na pěti desítkách míst. První vzorky odebírali už 18. května v Máchově jezeře. Kvalita vody je tam dobrá. Po rekonstrukci začnou hygienici znovu sledovat kvalitu vody v liberecké přehradě Harcov. "Nevíme, co ten ekosystém udělá, nevíme, jak bude vypadat přítomnost řas a sinic. Budeme průběh sledovat a máme naplánované, i když letošní sezona není určená ke koupání, odběry vzorků vody," řekla ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice v Liberci Jana Loosová.

Festival Křehký Mikulov má podobu procházky zahradou českého skla a porcelánu

