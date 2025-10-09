Kovotepecký workshop v Jablonci nad Nisou

Účastníci si odnesou nejen vlastnoruční výrobek, ale i radost z rukodělné práce.
Sobotní workshop je určený pro zájemce od 8 let.
Každý blok má kapacitu 6 osob a trvá 1,5 hodiny (9-10.30, 10.30-12 hodin, 13-14.30, 14.30-16 hodin).
Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...
V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...
Stát se na chvíli skutečným kovotepcem a vyzkoušet si pod vedením uměleckého kováře a lektora Pavla Zíchy základní techniky tohoto řemesla, mohou lidé v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci...
Při ranním čelním střetu dvou osobních aut mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Zboží na Trutnovsku se dnes vážně zranili dva lidi. V autech cestovalo sedm lidí včetně tří dětí. Silnice II/299 byla v...
Volha Carevna. Docela udržovaný kousek.
Probíhající rekonstrukce OD Kotva na Náměstí republiky
Na Zlíchově vyrůstá na místě nedávno zbourané budovy nová, podobného tvaru.
Neobvyklé výhledy na Prahu z jedné z kancelářských budov na Brumlovce.
Trasy metra budou o víkendu 11. a 12. října 2025 fungovat s některými omezeními. Kvůli opravám a dalším rekonstrukcím bude však upravený provoz také u tramvají na Praze 5.
Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...
Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu...
Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Poslanecké sněmovny, a to kvůli předčasnému podání. Lhůta pro zpochybnění voleb běží od...
Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za...
V pátek vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie, které upraví pravidla týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy. Vztahovat se bude na...