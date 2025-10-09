Kovotepecký workshop v Jablonci nad Nisou

Autor: libred
  12:05
Stát se na chvíli skutečným kovotepcem a vyzkoušet si pod vedením uměleckého kováře a lektora Pavla Zíchy základní techniky tohoto řemesla, mohou lidé v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou.

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Účastníci si odnesou nejen vlastnoruční výrobek, ale i radost z rukodělné práce.

Sobotní workshop je určený pro zájemce od 8 let.

Každý blok má kapacitu 6 osob a trvá 1,5 hodiny (9-10.30, 10.30-12 hodin, 13-14.30, 14.30-16 hodin).

9. října 2025  12:05

Praha Motol

Volha Carevna. Docela udržovaný kousek.

vydáno 9. října 2025  12:02

Praha 1

Probíhající rekonstrukce OD Kotva na Náměstí republiky

vydáno 9. října 2025  12:02

Praha - Zlíchov

Na Zlíchově vyrůstá na místě nedávno zbourané budovy nová, podobného tvaru.

vydáno 9. října 2025  12:01

Brumlovka Praha 4

Neobvyklé výhledy na Prahu z jedné z kancelářských budov na Brumlovce.

vydáno 9. října 2025  12:01

