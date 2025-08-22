Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Autor: ČTK
  15:32aktualizováno  15:32
Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté je obvinili mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí jim až šestileté vězení.
Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.

Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena. | foto: PČR

Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.
Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.
Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.
Kradená auta řídili cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.
10 fotografií

Podle mluvčí policie Dagmar Sochorové byl počet zadržených aut v jednom dni mimořádně vysoký. V minulosti policie v kraji zajistila v jednom týdnu nejvýše dva vozy ukradené v zahraničí.

V aktuálních případech řídili odcizená vozidla cizinci, dva muži ve věku 19 a 37 let a sedmadvacetiletá žena.

„Komisaři zahájili trestní stíhání všech tří osob jako obviněných ze spáchání zločinů legalizace výnosů z trestné činnosti a zadržená žena si také vyslechla obvinění ze zločinu násilí proti úřední osobě a přečinu poškození cizí věci,“ uvedla Sochorová. Doplnila, že ve dvou ze tří zmíněných případů majitelé ani nevěděli, že bylo jejich vozidlo ukradeno.

Prvním zadrženým byl řidič bílého vozu Audi Q7, který měl trestní minulost. Mladík zastavil po několika kilometrech pronásledování na silnici I/35 mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Libercem.

Žena sešlápla plyn

Na zastavení druhého vozidla, červeného Audi S4 Avant, se v Ohrazenicích na sjezdu na silnici I/35 podíleli policisté z turnovského obvodního oddělení a semilští kriminalisté.

Nedlouho po zadržení druhého řidiče ke stejnému místu přijížděla i sedmadvacetiletá řidička s odcizeným Audi A6 combi v modré barvě. Policisté ze služebních aut vytvořili na silnici zátaras. Žena sice s vozem před zátarasem zastavila, ale v okamžiku, kdy se k ní policisté přiblížili, znovu šlápla na plyn, narazila do dvou služebních vozidel i do jednoho ze zakročujících policistů a ujela.

„To už o ní však věděli i rychnovští policisté, kteří když zjistili, že ze silnice I/35 sjela ve směru do Jablonce nad Nisou, tak využili svého oprávnění a napříč silnice u Rychnova nechali postavit projíždějící kamion. Takto postaveným zátarasem už řidička s odcizeným vozidlem neprojela a byla nucena zastavit,“ dodala mluvčí policie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Aura je úžasná, pochvalují si triatlonisté před začátkem závodů Ironman

1 500 sportovců, 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů cyklistiky, 21 kilometrů běhu a tisíce fanoušků okolo. V Hradci Králové vrcholí přípravy na další podnik ze série světově známého triatlonového...

Medvěda na Valašsku zlákalo ovoce v sadu, myslivci ho natočili termokamerou

Ve valašských lesích na pomezí Vsetínska a Zlínska se potuluje asi stokilový medvěd. V úterý večer ho natočili myslivci v lokalitě nazývané Petrovica v katastru města Brumov-Bylnice v jihovýchodním...

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Požár odpadu zasáhl i bytovku. Hasiči zachránili kočku, zásah komplikovaly soláry

Požár odpadu, který dnes vypukl na zahradě v Mlýnské ulici v Hostomicích na Teplicku, se rozšířil na střechu a fasádu bytového domu. Z domu muselo odejít 21 lidí včetně 11 dětí.

22. srpna 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Kolín začal s rekonstrukcí ZŠ Kmochova, hotovo má být do konce příštího roku

Kolín zahájil na konci července rekonstrukci základní školy Kmochova, která přispěje ke zvýšení kapacity výdejny jídel a jídelny, přibudou také kmenové třídy...

22. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

Supermoderní kurník se sám stará o slepice, nakrmí je a uklidí vajíčka

Země živitelka v Českých Budějovicích vstupuje do nové éry a farmářům, pěstitelům a chovatelům představuje budoucnost zemědělství. Jednou z novinek je autonomní kurník, který má na agrosalonu...

22. srpna 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Domy duchů, urny na stole a italské vily. Urbex jako hra s časem i zákonem

Jsou místa, kam se dobrovolně vydá jen málokdo. Domy, které jejich majitelé opustili, chátrající továrny a mnoho nevysvětlitelných záhad kolem. Fotografka a autorka knihy Moderní ruiny Hana Lustig do...

22. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Starý dobrý TrutnOFF. Je jiný než ostatní festivaly, ale žádný hudební skanzen

TrutnOFF Open Air Festival, který ve čtvrtek začal na trutnovském Bojišti, nemůže rozpočtem konkurovat největším českým hudebním přehlídkám. Pryč jsou doby, kdy přírodní amfiteátr praskal ve švech....

22. srpna 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Hasiči bojují s požárem haly v Ostravě. Hledají skrytá ohniska, zavolali statika

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojuje osmnáct jednotek hasičů, výšková technika i...

22. srpna 2025  7:22,  aktualizováno  15:01

Zlínský kraj přispěje Boršicím na nové učebny pro základní uměleckou školu

Zlínský kraj přispěje obci Boršice na Uherskohradišťsku na nové učebny pro základní uměleckou školu (ZUŠ). V budově bývalého letního kina vznikne pět učeben,...

22. srpna 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Zlínský kraj začal s likvidací invazního stromu pajasanu žláznatého

Zlínský kraj začal s likvidací pajasanu žláznatého. Podle zástupců hejtmanství se nejen v regionu nekontrolovatelně šíří. Invazivní strom pomocí toxinů...

22. srpna 2025  13:26,  aktualizováno  13:26

Český pavilon na Expo 2025 připomněl výročí okupace Československa mimořádným kulturním programem

22. srpna 2025  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.