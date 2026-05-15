Radši diamantovou pilkou než kyselinou. Expert popisuje, jak dostat lebku z betonu

Pětatřicetiletý muž, kterého ve čtvrtek zadržela policie kvůli podezření z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil podle vyšetřovatelů relikvii do betonu a chtěl ji podle svého vyjádření pohřbít.
Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Výsledek jejich snažení bude znám nejdřív za několik dnů. Ostatky světice jsou ze 13. století.
Lebka svaté Zdislavy postrádá většinu skeletu obličejové části a podle posledních zkoumání odborníků je mozková část lebky velmi křehká, se známkami značného poškození kosti.
Lícní kosti, které odpadly, byly při průzkumu v roce 1979 podle expertů přitmeleny akrylátovou hmotou.
Pokud by Fakulta restaurování Univerzity Pardubice dostala úkol lebku z betonu vyjmout, musela by si podle Bayera udělat rešerši, i když situace je velmi neobvyklá.
„Ani nevím, že by někdo takový úkol řešil. Ale s citlivým odstraňováním betonu z uměleckých předmětů nějakou zkušenost máme. Ne tedy z kosterních ostatků,“ uvedl.
15. května 2026
Obecný postup podle něho záleží na velikosti předmětu. Postupuje se pomocí malé diamantové pilky, různé zářezy se postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko, malinké pneumatické kladivo.
„A pokud by byla na povrchu nějaká rezidua, dělá se to mikrotryskáním, které zvládne velikosti ve stovkách mikronů,“ řekl Bayer.
Beton by podle něho chemicky odstranila silná kyselina, mohla by ale také naleptat a poškodit samotný předmět. „Do toho bych se rozhodně nepouštěl,“ míní děkan.
Zpomalit hydrataci betonu by podle něj pomohlo ponoření předmětu do izopropanolu. Cement jím nasákne a lépe se odstraní, uvedl Bayer. „Ničemu by to nemělo uškodit,“ poznamenal.
Protože od krádeže uplynula krátká doba, bylo by na místě podle něho začít co nejdříve. „Beton vrcholu pevnosti dosahuje zhruba za měsíc,“ uvedl Bayer.
13. května 2026