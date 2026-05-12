Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Autor: meli
  21:52
Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla policie.
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2026)

Strážce hrobu. Pavel Maria Mayer u oltáře s lebkou svaté Zdislavy. I ta prý...
Snímky z místa činu krádeže lebky svaté Zdislavy. (1. května 2026)
Mše svatá v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy vedená biskupem Janem...
Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí....
„Dnes necelých dvacet minut po osmnácté hodině policisté na lince 158 přijali oznámení o krádeži lebky svaté Zdislavy, která byla uložena ve skříňce v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Oznámení o krádeži lebky přijali policisté zhruba v 18:20. Pachatel podle vyšetřovatelů nejprve rozbil skříňku, ze které následně vyjmul lebku. Z místa okamžitě utekl, jeho postavu zachytil i velmi rozostřený kamerový záběr.

Redakce iDNES.cz kontaktovala tamního představeného a děkana Pavla Maria Mayera, který však z důvodu probíhajícího vyšetřování nemohl uvést více informací.

Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. (12. května 2026)

„Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ žádají českolipští kriminalisté, kteří na případu pracují.

Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995.

Zdislava z Lemberka žila ve 13. století (v letech 1225 až 1252), kdy založila klášter a špitál, v němž léčila nemocné. V Dalimilově kronice stojí, že křísila mrtvé a slepým vracela zrak. A prý to dokáže i 800 let od chvíle, kdy se narodila.

Podzemní krypta v bazilice, kde odpočívají její kosti, je posetá vzkazy lidí, kteří se díky modlitbám k ní uzdravili. A často šlo o nevěřící lidi.

Emancipovaná žena se starostmi jako my. Svatá Zdislava uzdravuje i po 800 letech

Zdislava zemřela mladá, již v roce 1252, vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí nejen o vlastní rodinu, ale i o velkou rodinu všech pocestných, chudých a nemocných. Ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Její lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.

Z lebky toho do dnešních dnů mnoho nezbylo. Přes 450 let její ostatky ležely v hrobě a během přestaveb kláštera s nimi bylo manipulováno. Když je dostali do rukou novodobí archeologové, rozpadaly se.

Odborníci je sice v sedmdesátých letech (ze stejné doby je i hedvábná látka, kterou je lebka vycpána) slepili s tehdy maximálně možnou přesností, ale chyběla téměř celá spodní čelist i některé další části.

Počátkem roku 2018 vznikl nápad na vizualizaci podoby svaté Zdislavy v hlavě velitele komendy svaté Zdislavy Řádu svatého Lazara Jeruzalémského, Augustina Karla Andrleho Sylora.

Právě on byl duchovním otcem myšlenky i organizátorem celého procesu, při kterém byla lebka kombinací dvou metod zdigitalizována do 3D modelu českou společností Geo-cz. Brazilský odborník na 3D grafiku Cícero Moraes pak „vrátil“ Zdislavě po téměř 800 letech její skutečnou podobu.

Divadlo v MostÄ› pĹ™evĂˇdĂ­ na jeviĹˇtÄ› verneovku a dĂ­lo dramatiÄŤky SteelovĂ©

Merklín na jižním Plzeňsku s 1150 obyvateli postavil šest bytů pro mladé rodiny za 23 milionů korun, zájem je velký.

