Šicí stroj, 3D tiskárna i hudební nástroje. Knihovna se otevřela kreativcům

Eliška Marinská
  11:12aktualizováno  11:12
Návštěvníci Krajské vědecké knihovny v Liberci mají novou Kreativní knihovnu. Ta nahradila původní Hudební knihovnu ve čtvrtém patře. Prostor je nejen pro hudebníky, ale i pro kreativce. Ti zde mohou vyzkoušet hudební nástroje, 3D tisk nebo VR brýle.

Inspiraci pro nový koncept knihovna hledala jak v Česku, tak v zahraničí. „Vznikla myšlenka vytvořit knihovnu, která bude nabízet kreativní činnosti, neformální vzdělávání v různých oblastech, ale bude také prostorem pro relaxaci, pro trávení volného času, a to pro všechny cílové skupiny,“ vysvětlila ředitelka knihovny Dana Petrýdesová.

11 fotografií

Bývalou Hudební knihovnu z roku 2001 vedení přestavělo kvůli její nižší návštěvnosti. „Začínala s tím, že se půjčovala hudba na CD a půjčovaly se časopisy a knihy o hudbě. Doba se ale posunula a hudba se poslouchá úplně jiným způsobem. Věděli jsme, že s tím chceme něco udělat,“ vysvětlila Petrýdesová.

Prostor se soustředí hlavně na mladé lidi. „Dosud jsme pro ně v knihovně neměli vhodné místo a já věřím tomu, že si ho zde najdou. Hudba zde zůstala přítomná. Nově půjčujeme hudební nástroje,“ popsala Petrýdesová.

Nová knihovna nabízí návštěvníkům různé kreativní činnosti, neformální vzdělávání, prostor pro relaxaci a volný čas. „V první řadě tu máme úplně novou sofa, kde mladší i starší generace tráví rádi čas. Hned u ní máme komiksy a mangy, což je u mladých dnes hodně oblíbené,“ nastínila vedoucí Kreativní knihovny Diana Hušková.

Havel a Liberec opět spolu. Knihovna získala unikátní sbírku děl

Zajímavostí je také žluté audio křeslo, které poutá pozornost už na dálku. „Když se do něj lidé posadí, mohou si k němu připojit svůj telefon, tablet nebo počítač a poslouchat v něm hudbu, audio knížku nebo studovat. Uvnitř křesla je reproduktor, který zvuk přehrává,“ upřesnila Hušková.

V koutku digitálních technologií mohou lidé využít třeba 3D tiskárny. „Mohou si na USB flash disku přinést, co chtějí vytisknout, zkonzultovat to s naším odborníkem a nechat si pro osobní účely vytisknout. Máme také brýle virtuální reality,“ dodala Hušková s tím, že v koutku návštěvníci naleznou i šicí stroj.

Hudební část v knihovně zůstala. Muzikanti si v ní mohou třeba uspořádat zkoušku nebo menší koncert. „Je to fajn v tom, že je tu klid. Bydlím dál z města, takže nemusím jezdit domů a můžu si zahrát tady,“ upřesnil mladý hudebník Arlo.

Na přestavbě knihovny pracovalo Cozy Studio z Liberce. „Museli jsme zachovat architekturu budovy a všechny prvky, takže jsme se snažili rozčlenit prostor, aby tady vznikla centrální část a jednotlivá oddělení,“ vysvětlil zástupce studia Jakub Šulc.

Boty i dýmka. Knihovna odhaluje soukromý život spisovatelů

Zájemci mohou do knihovny přijít v otevírací době, která je stejná jako ve zbytku knihovny. „Jediné drobné omezení je v době, kdy zde probíhají programy pro základní a střední školy,“ dodala ředitelka.

Od jara 2025 byla Kreativní knihovna ve zkušebním provozu, kdy vedení připravovalo novinky. Během podzimu téhož roku se prostor knihovny nově vybavoval. Na rekonstrukci knihovny přispěl Liberecký kraj částkou osm set tisíc korun.

Loňský podzim si liberecká knihovna připomněla 25. výročí od dokončení stavby. Letos na jaře oslaví 25 let od otevření veřejnosti.

