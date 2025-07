Technologii ocení lékaři v situacích, kdy nemohou využít standardizované implantáty dostupné v různých škálách a velikostech, které dodávají certifikovaní výrobci zdravotnických prostředků. Nemocnice získala certifikát, jenž je platný do dubna roku 2028, jako první v Česku.

„Pro nás to znamená, že se dostáváme na stejnou úroveň jako firma,“ míní vedoucí oddělení klinické biomechaniky KNL Lukáš Čapek. „Kdybyste nahlédli do legislativy, co vše je třeba splnit jako výrobce zdravotnických prostředků, abyste mohli dělat implantáty, zjistíte, že cesta je to velmi trnitá,“ zdůrazňuje. „Díky certifikátu víme, že k tomu dojdeme.“

Z přínosů 3D tisku netěží jen obory jako obličejová a čelistní chirurgie, onkologie, neurochirurgie či ortopedie, ale i mnohé další. Je to směr, který se ve zdravotnictví prosazuje pořád více a rozšiřují se i oblasti jeho využití.

„Každý rok se snažíme posouvat dál, hledat nové limity a nové indikace,“ říká Čapek, který se 3D tiskem ve zdravotnictví zabývá přes dvacet let. Za tu dobu se podle něj technologie přesunula z univerzitně-nemocniční spolupráce přímo do laboratoře nemocnice. S pomocí 3D tisku se dají operace lépe plánovat, snižuje se také riziko komplikací.

„Minimalizujeme krevní ztráty a také můžeme edukovat pacienta. V neposlední řadě se snižují i náklady na samotný výkon,“ vyjmenovává další benefity, které přináší nasazení 3D tisku v nemocnicích.

Úspora času i peněz

„V současné době si u firem objednáváme, co chceme. Oni nám to vyrobí, trvá to nějakou dobu a stojí to strašné peníze. Pokud bychom byli schopní si to udělat svépomocí v nemocnici, krátí to dobu zavedení implantátů a bude to samozřejmě levnější,“ přitakává přednosta neurocentra Pavel Buchvald.

V současnosti si v nemocnici mohou lékaři nechat tisknout 3D modely orgánů pacientů. „Máme daleko lepší představivost, kde je problém, jak ten problém vyřešit a jak k němu přistoupit,“ dodává.

K rozvoji technologie 3D tisku v krajské nemocnici jsou nezbytné nové prostory. Ty mají podle Čapka zajištěné v právě vznikajícím Centru urgentní medicíny. Další krok spočívá v přesvědčení pojišťoven a ministerstva, aby projekt napříč obory podporovaly.

Podle vedoucího oddělení klinické biomechaniky není žádný implantát na celý život. Jejich životnost specifikují normy, také se odvíjí od toho, jestli jsou zatěžované, nebo ne. Záleží i na materiálu. KNL tiskne z tvrdých materiálů a pracuje na tom, aby dokázala tisknout i z měkčích.

„V implantologii máte dvě možnosti. Vyrábět z kovů – titanové slitiny, a to je cesta, kterou nechceme jít. Daleko zajímavější je pro nás materiál polyetheretherketon, takzvaný PEEK,“ přibližuje Čapek.

Polymer je podle něj dlouhodobě vyzkoušený, ve zdravotnictví se užívá přes dvacet let, například při operacích lebky nebo jako náhrada celých obratlů. V budoucnu by pak prý mohly nemocnice tisknout stejně jako dne tisknou certifikované firmy.