Krajská nemocnice Liberec měla loni rekordní tržby i zisk

Krajská nemocnice Liberec (KNL) měla loni rekordní tržby i zisk. Výnosy největšího zdravotnického zařízení v Libereckém kraji v roce 2025 dosáhly 7,378 miliardy korun a hospodaření skončilo v plusu 353 milionů korun. Zhruba o 100 milionů tak nemocnice vylepšila svoje předchozí maxima z roku 2024, kdy při obratu 7,284 miliardy dosáhla zisku 242 milionů Kč. Vyplývá to z údajů ve výroční zprávě.
"Naše instituce je zkrátka ekonomicky stabilní. Díky tomu jsme schopni financovat rozsáhlé investice, modernizovat infrastrukturu i přístrojové vybavení a současně zajišťovat odpovídající odměňování zaměstnanců," uvedl ve výroční zprávě generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
Pod KNL patří nemocnice v Liberci, Turnově, Frýdlantu a od letošního roku se k nim přidala i nemocnice v České Lípě. "Vznikl celek, který bude zaměstnávat téměř 5000 lidí a zařadí se mezi deset největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice," uvedl Lukáš.
Loni KNL, jejímiž akcionáři jsou kraj a města Liberec, Turnov a Frýdlant, zaměstnávala 3762 lidí. Z toho 585 byli lékaři a 2064 ošetřovatelský personál. Průměrný měsíční plat v KNL loni meziročně vzrostl o zhruba 2500 Kč na 69.360 korun. U lékařů byla průměrná mzda 133.840 korun a sester 69.565 Kč.
Jedním z dominantních témat minulého roku byly podle Lukáše stavby. "Provázela nás, a dál bude provázet, výstavba Centra urgentní medicíny. Bohužel to znamená, že její nepříjemný vliv na dění v libereckém areálu zatím potrvá. V Turnově během loňského roku výrazně pokročila přístavba pavilonu TA a úprava IBD centra. Na Králově Háji v Liberci jsme zahájili výstavbu nové budovy dětské a adolescentní psychiatrie v hodnotě přibližně 200 milionů korun. Současně jsme připravovali rozsáhlou modernizaci nemocnice ve Frýdlantu. Předpokládané náklady zde dosáhnou přibližně 300 milionů korun," uvedl Lukáš.
Před letošním spojením s Českou Lípou disponovala KNL 1133 lůžky, z čehož 804 bylo akutních, dalších 130 bylo na JIP a 199 pro následnou péči. Spojením s českolipskou nemocnicí získala KNL dalších 470 lůžek. Loni měla KNL 48.614 hospitalizovaných pacientů a operačních výkonů provedli lékaři 21.649, což je v meziročním srovnání mírný pokles. V roce 2024 bylo na lůžkách 48.962 pacientů a operací bylo 21.791. Naopak ale přibylo ambulantních vyšetření, a to ze 483.467 na 508.356.