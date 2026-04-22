Léčba rakoviny v Liberci bude šetrnější. Nové přístroje také zkrátí čekací lhůty

Lada Válková
  15:52aktualizováno  15:52
Plynulejší léčba onkologických pacientů bez výpadků a bez nutnosti, aby si zdravotníci brali na ozařování noční směny. To jsou podle generálního ředitele Krajské nemocnice v Liberci Richarda Lukáše provozní benefity, které přinese spuštění tří moderních lineárních urychlovačů v onkologickém centru.

„Nebudeme muset nastavovat směny a zaměstnanci sem nebudou muset chodit v jedenáct v noci. To, co je třeba léčit, stihnou pomocí tří přístrojů v pracovní době a nebudeme muset pacienty odhlašovat nebo posílat jinam, jako jsme to dělali dřív,“ sdělil Lukáš, který od investice očekává také eliminaci výpadků, které působily dva nespolehlivé urychlovače.

Mezi nejdůležitější přínosy nové technologie patří především to, že daleko přesněji ozařuje nádorové ložisko, které má zlikvidovat, čímž šetří zdravou tkáň. Součástí instalace je také stereotaktický stůl, který umožňuje lepší naklápění a polohování pacienta.

Větší šance na úspěšnou léčbu

Nadto jej snímají přídavné kamery, které přispívají k přesnosti a šetrnosti radioterapie. „Po pacienty to znamená nejen vyšší šanci na úspěšnou léčbu, ale i menší vedlejší účinky,“ shrnul mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Hlavou urychlovače prochází paprsek, s jehož pomocí dochází k ozařování. „Uvnitř je 160 lamel, které se vytvarují podle nádoru, aby ozářily co nejpřesněji daný nádor v daném místě,“ vysvětlila Soňa Baranková, ředitelka společnosti Elekta Services, která přístroje nemocnici dodala.

Všechny tři urychlovače jsou nainstalované, nemocnice je uvádí do provozu postupně. První je připravený k použití, druhý bude nasazen v klinickém provozu a třetí začne pacientům sloužit v průběhu června. Přístroje Elekta Evo jsou první a nejmodernější v Česku.

„Nemocnice pořídila lineární urychlovače za 180 milionů korun bez daně. Projekt významně podpořila dotace 147,9 milionu korun z Národního plánu obnovy. Dalších zhruba 12 milionů korun si vyžádaly stavební úpravy,“ doplnil mluvčí Řičář, podle nějž se díky investici podaří zkrátit čekací doby pacientů.

Ročně se dvěma lineárními urychlovači ozařovali kolem 950 lidí. „Když budeme mít o jeden přístroj navíc, neznamená to, že ozáříme třetinu pacientů navíc,“ zdůraznil dříve primář radiační onkologie Igor Richter.

Podle něj jsou některé postupy a technologie časově náročnější, takže nemocnice počítá se zhruba 1 100 až 1 200 pacienty ročně. Na ozařovnu nejčastěji míří lidé se zhoubnými nádory prostaty a prsu, což je až polovina ozařovaných pacientů.

Na nové technologie se vztahuje dvouletá záruka, na dalších osm let jejich provoz bude jištěn servisní smlouvou. Co se stane s přístroji, které doslouží? Rozkládají se, třídí a vyhazují.

„Komponenty, na kterých zůstává zbytková radiace, která je úplně minimální a pod hranicí rozeznatelnosti, se uskladňují na výrobcem určenou dobu, a když tam není radiace, tak se vyhazují. Ale to je minimum komponentů, většina je tříděný odpad,“ upřesnila Baranková z Elekta Services.

Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

