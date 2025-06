„Peníze se rozdávají deváťákům, kteří mají trvalé bydliště v Kravařích, Sezímkách, Janovicích a Rané,“ vysvětlil na Facebooku poslanec a bývalý starosta Kravař Vít Vomáčka.

Deváťáci, kteří byli po celou dobu studia vzorní, si odnášejí 13 a půl tisíce korun. „Bylo to vytvořeno jako podpora v dobách, kdy nastával odliv dětí do jiných škol. Dnes to používáme jako jakýsi výchovný nástroj. Dětem, které navštěvují naši školu, každý měsíc spoříme 150 korun,“ objasnil starosta Kravař Robert Lůžek.

Ke spoření se ale vážou i sankce, které jsou odstupňované podle závažnosti prohřešku. „Za důtku třídního učitele je dětem odebrán poplatek za půl roku. Za důtku ředitele školy se odebírá poplatek za celý rok. Celé spoření se pak ruší žákům, kteří mají sníženou známku z chování nebo které musí řešit policie,“ doplnil Lůžek.

Peníze jdou z obecního rozpočtu. „Finanční zátěž to je určitě menší, než kdybychom měli málo žáků a museli jsme školu zrušit. Na maximální částku dosáhne většina deváťáků. Už jsme ale měli i takové, kteří nedostali nic,“ poznamenal Lůžek. V Kravařích se dětem takto spoří více než deset let.

Peníze deváťáci dříve dostávali i s vlastním bankovním účtem, který jim obec založila. „V drtivé většině případů to byly jejich první účty. Dnes už ale doba pokročila a je to tak, že většina dětí v deváté třídě vlastní účet má. Takže už to posíláme přímo na jejich účty,“ upřesnil Lůžek.

K tématu se vyjádřila i spousta lidí skrze sociální sítě. Někteří to považují za dobrý nápad a správnou motivaci pro děti. Najdou se ale i tací, kteří jsou k rozdávání peněz za dobré chování skeptičtí.

„Peníze za něco, co by mělo být samozřejmostí? Vychovávat děti, že jim dáte peníze? Kdybyste raději odměnili kuchařky, uklízečky nebo školníka,“ poznamenala na Facebooku Zuzana S.

Že by slušné chování mělo být samozřejmostí si myslí třeba i Milan K.: „To je jako když se v Řecku dávaly zaměstnancům odměny za to, že chodí pravidelně do práce. Nedává to smysl.“