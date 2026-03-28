Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl jarními květinami

Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou dnes rozkvetl křehkými jarními květinami, své umění tam předváděla jablonecká sklářka Marie Horčičková. Z barevného skla vykouzlila nad kahanem drobné fialky, sněženky, bledule, ale také narcisky nebo tulipány. Řemeslu se věnuje už 28 let a i po těch letech je jí práce koníčkem, řekla při té příležitosti ČTK sklářka, která letos pro Velikonoce v Křišťálovém údolí vyrobila i hlavní cenu do soutěže.
Pro soutěž vytvořila Horčičková kytici jarních květin z lampového skla, kterou dnes mohli návštěvníci Křišťálového ráje také obdivovat. "Strávila jsem tím 14 dní, nejsložitější asi byly tulipány, ale jinak obecně poskládat ty kytičky dohromady tak, aby celá ta kompozice byla z každé strany koukatelná. Musela jsme nad tím přemýšlet - jaké kytičky vybrat, aby se k sobě hodily. Je tam sedm druhů jarních květin, jsou tam narcisky, tulipány, sněženky, bledulky, petrklíče, fialky a ještě hořec, na ten bych málem zapomněla," doplnila sklářka.
Velikonoce v Křišťálovém údolí dnes otevřely návštěvníkům v Libereckém kraji pět desítek skláren, ateliérů a muzeí. Velikonoční akce na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem se koná popáté, program pokračuje i v neděli. Zájemci se tradičně mohou zapojit do soutěže. "K tomu, aby skleněnou kytici v hodnotě 20.000 korun získali, se stačí vyfotit na některém ze zapojených míst a fotku zveřejnit na facebooku nebo instagramu s označením #velikonocevkristalovemudoli2026 a @visitcrystalvalley," řekla za organizátory Lucie Fürstová.
Jablonecký Křišťálový ráj je reprezentativní prodejna, kde svou produkci nabízejí tři desítky místních sklářských a bižuterních firem, Svaz výrobců skla a bižuterie ji v centru města otevřel v polovině roku 2022. Prodejna se stala oblíbeným cílem turistů, ročně jich tam projde přes 20.000. Křišťálový ráj nabízí kromě jiného i výtvarné dílny, v rámci velikonočního programu mohou návštěvníci vidět také, jak se nad kahanem foukají velikonoční vajíčka a ve výtvarné dílně si můžou nějaké namalovat nebo ozdobit.
Křišťálové údolí (Crystal Valley) je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem do Jizerských hor, Krkonoš, Českého ráje nebo k Máchovu jezeru. Ve světě je však kraj unikátní koncentrací sklářské a bižuterní výroby, která je od roku 2024 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Značka Crystal Valley dnes sdružuje 120 umělců, muzeí, sklářských hutí, bižuterních provozů, uměleckých ateliérů a škol.