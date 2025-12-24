Předpovědi lékařů navzdory. Malý ‚Ježíšek‘ statečně čelí vzácné genetické mutaci

Eliška Marinská
  8:42aktualizováno  8:42
Když se Kristián narodil před pěti lety na Štědrý den, nic nenasvědčovalo tomu, že ho v budoucnosti čeká boj o život. Jeho maminka Denisa Gaubmannová se v jeho třech letech od lékařů dozvěděla, že má vzácnou genetickou mutaci a prognózy byly neúprosné. Dnes je Kristiánovi pět let a dělá pokroky, které mu původně nikdo nepředpovídal.
Fotogalerie4

Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze dávali maximálně tři roky života, oslaví o letošních Vánocích už páté narozeniny. | foto: archiv Denisy Gaubmannové

Kristiánek se narodil na Štědrý den. Jak si na ten den dnes vzpomínáte?
Malý byl největší štěstí, co mě mohlo potkat. Byl to takový nejhezčí vánoční dárek, ale co se týká liberecké nemocnice, kde jsem rodila, tak ta nám to celé úplně zkazila. Bylo to v době covidu. Nechali nás na pokoji samotné s tím, že tam byla jedna sestřička, za kterou musel tatínek maličkého dojít, aby vůbec někdo přišel. Měla jsem rodit s rouškou a odmítla jsem test na koronu a paní mi pak při největší kontrakci provedla odběr z nosu.

Můžete krátce představit, jaký byl vývoj Kristiánka v prvních měsících života?
Narodil se jako zdravé dítě. Na nějakém třetím až čtvrtém měsíci se otáčel na bříško tam a zpátky. Na necelém roce jsme pak leželi v liberecké nemocnici, tam byl pan primář Kuchař, ten byl opravdu skvělý. Dělali mu různá vyšetření od metabolických testů, rentgenů, sona, vyšetření očí, uší, úplně všechno a na nic nepřišli, takže byla diagnóza jenom centrální svalová hypotonie.

Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze dávali maximálně tři roky života, oslaví o letošních Vánocích už páté narozeniny.
Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze dávali maximálně tři roky života, oslaví o letošních Vánocích už páté narozeniny.
Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze dávali maximálně tři roky života, oslaví o letošních Vánocích už páté narozeniny.
Kristián se narodil na Štědrý den, a přestože mu kvůli nepříznivé diagnóze dávali maximálně tři roky života, oslaví o letošních Vánocích už páté narozeniny.
4 fotografie

Kdy a jak jste se dozvěděla diagnózu?
Diagnostikovali to malému, když mu byly tři roky. První genetické testy měl úplně v pořádku, pak mu chtěli udělat magnetickou rezonanci a já odmítla, protože by byla v celkové narkóze a věděla jsem, že u něj by to bylo opravdu nebezpečné. Pak dělali krevní testy mně a tatínkovi maličkého s tím, že rok a půl je porovnávali a vyšla mutace genu PIGT a křečový syndrom typu 3.

Co vám lékaři tehdy řekli?
Že se jedná o ojedinělé onemocnění. Zatím se to nedá léčit, těch dětí je strašně málo a jsou tam opravdu strašné prognózy. Paní v Gennetu nám řekla, že se Kristiánek dožije tří let a pokud déle, tak to bude zázrak a nikdy nebude chodit. Kristiánek je nejspíše jediný v České republice, kdo to má. Na Štědrý den mu teď bude pět let.

Jak jste se s touto zprávou vyrovnávala?
První tři dny po zjištění mám v mlze. Pak jsem si řekla, že se z toho nemůžu hroutit a budeme bojovat. Začala jsem hledat nějaké cesty. Je to náročné, nemohu nastoupit do práce na plný úvazek, o malého se prakticky pořád starám jako o malé batole, přestože jsou mu čtyři roky, ale nedojde si na záchod, sám se nají jenom rukou a neumí mluvit. Ale Kristiánek je úžasný. Vnímá situace a snaží se i pomoct. Vždy je nějaká naděje, ale u nikoho nikdy nevíte, jak dlouho tady bude. Když je nějaká cesta, tak si myslím, že stojí za to, tou cestou jít.

Jaký má pro vás dnes Štědrý den význam, když v sobě spojuje Vánoce i Kristiánovy narozeniny?
Na tyhle Vánoce se popravdě těším nejvíce, protože Kristiánek je ve věku, kdy je poprvé opravdu vnímá. Zdobili jsme stromeček a byl nadšený, vyhlíží z okna Ježíška, psali jsme dopis a má napsáno o autíčko. Pořád nám ukazuje, že pod stromečkem budou autíčka. Jsem z toho kvůli němu opravdu nadšená. Je na tyhle věci citlivý a prožívá to. Letos se tak na Vánoce opravdu těším.

Když se řekne vánoční zázrak, co si pod tím představíte vy?
Malého. Tím, že je narozený na Štědrý den, tak je opravdu malý Ježíšek a zázrak sám o sobě vzhledem k diagnóze, vzhledem k tomu, jaký je, a vzhledem k tomu, jak bojuje. Jde dál přes veškeré statistiky diagnózy, které nám doktoři říkali. Kristiánek je největší dárek.

Rozhodla jste se otevřít váš příběh veřejnosti a vznikla sbírka na Doniu. Co vás k tomu vedlo?
Bylo to hrozně těžké, nejsem člověk, který má rád pozornost. Ale věděla jsem, že to musím udělat pro maličkého. Myslím si, že každá máma pro své dítě, když je pro něj něco potřeba, půjde přes mrtvoly. A zahodí i kus sebe, aby dítě mohlo mít, co potřebuje. Díky sbírce máme pro malého na zdravotní kočárek a na další terapie.

Jaká byla vaše první reakce, když jste viděla cílovou částku vybranou?
Já jsem to obrečela. Byla jsem štěstím bez sebe a nadšená, protože je to pro nás další kus cesty. Díky tomu si můžeme terapie dovolit a můžeme mít kočárek.

Co pro vás znamenala podpora lidí, kteří vás osobně vůbec neznali?
Strašně mě to nabilo. Myslím si, že každá máma má stavy, kdy je toho třeba na ni moc a říká si, co když dělám všechno špatně a co když by to šlo dělat lépe. Ta podpora mi dala takový další náboj, že to asi nedělám špatně a že to opravdu za to stojí.

Co Kristiánka čeká v nejbližších měsících?
Po Novém roce budeme mít zase kolečko všech doktorů. Jednou ročně vzhledem k tomu, že v té diagnóze hrozí selhávání orgánů a tak dále, dostáváme postupně termíny a objíždíme veškeré doktory, co maličký má. Chodíme na kontroly. A bavili jsme se s naší terapeutkou, že bychom v novém roce chtěli jednou měsíčně dělat intenzivní terapii, kdy bude Kristiánek týden v kuse cvičit.

Jak velký rozdíl pro Kristiánka představuje pravidelná terapie?
Hodně velký. Když jsme na terapie začali chodit, tak Kristiánek byl prakticky jenom ležák a plazil se ‚na raněného vojáka‘. A když spočítám, že tam chodíme ani ne dva roky, z toho třeba půl roku jsme byli my nemocní, terapeutka byla nemocná, byly svátky a dovolené, tak třeba půl roku z toho se necvičilo. A on si díky terapiím sám stoupá přes nožičky. Samozřejmě s ním doma cvičím taky, ale hlavní podíl na tom má terapeutka.

Jaká jsou vaše největší přání do budoucna?
Aby našli léčbu a mohl prožít plnohodnotný život a aby zůstal takový smíšek, jaký je.

Co byste vzkázala rodičům, kteří se ocitnou v podobně situaci?
Že se s tím asi úplně nikdy nesmíří, ale dá se s tím žít, a že to hlavně nesmí vzdávat. Vždycky je nějaká naděje.

A co byste chtěla říct rodičům zdravých dětí?
Ať si užívají každého dne a jsou vděční za to, že to dítě je takové, jaké je. Že mají štěstí, že dítě je opravdu zdravé.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy hoří bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár zatím nemají pod kontrolou. Na místě zasahuje deset jednotek, což podle hrubého odhadu odpovídá počtu...

24. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:23

Děti hospitalizované na Štědrý den v brněnské nemocnici rozveselili klauni

DÄ›ti hospitalizovanĂ© na Ĺ tÄ›drĂ˝ den v brnÄ›nskĂ© nemocnici rozveselili klauni

Zdravotní klauni dnes v brněnské Dětské nemocnici rozveselili děti, které musí i Štědrý den strávit na lůžku. Do nemocnice chodí pravidelně. Vánoční klauniáda...

24. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Plzeň vzhledem k předpovědi mrazivého počasí otevře nouzovou noclehárnu

ilustrační snímek

Plzeň ve čtvrtek kvůli předpovědi mrazivého počasí opět otevře nouzovou noclehárnu pro lidi bez domova. V bývalé myčce v areálu DEPO2015 může chladnou noc...

24. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Hasiči likvidovali požár chat v Přerově. Explodovala obvyklá, leč nebezpečná věc

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov -...

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov - Markrabiny. Při požáru explodovala propan-butanová láhev, naštěstí bez zranění, uvedl na síti X mluvčí hasičů Radek Buryánek.

24. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zakončete rok aktivně! V Praze startuje Týdne sportu zdarma, otevřena jsou i veřejná kluziště

Plavání (ilustrační foto)

Po vydatné Štědrovečerní večeři nemusíte odpočívat jen u pohádek a cukroví. Od 25. do 31. prosince mohou Pražané zakončit rok aktivně – čeká je 17. ročník Týdne sportu zdarma, během kterého si lidé...

24. prosince 2025  12:18

Vánoce jsou prý svátky klidu, hlavně ale mnoha zlozvyků. Přinášíme jejich výběr

O čem mají být Vánoce?

Málokteré období je tak spjaté s řadou nežádoucích jevů jako právě Vánoce. Mnoho lidí tyto svátky stresují včetně umělkyně Kateřiny Šedé, která letos v Brně vymyslela Vánoční festival zlozvyků s...

24. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným

ilustrační snímek

V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než pěti miliony korun. Částku si mezi sebe rozdělilo 18...

24. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  8:47

Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex

Gottwaldovské Vánoce

Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na dárky, na potraviny i na zboží, které je dnes považováno za samozřejmost. MF DNES popisuje, jak...

24. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s...

Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k...

24. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Jak se měnily Vánoce? Stromeček bez kolekce, hlavně že byly mandarinky

Jak vypadaly Vánoce za socialismu?

Svůj úplně první dárek obrečela, dostala totiž panenku, která ji vůbec nezajímala. Naopak když si na základní škole ze všeho nejvíc přála náušnice a nechala si kvůli nim propíchnout i dírky v uších,...

24. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

Vietnamská tržnice v Hřensku. Vše musí do konce roku z chodníku pryč – stoly se...

Turisty oblíbené Hřensko na Děčínsku, zasazené do malebné krajiny mezi řeku Labe a skalní masivy Českého Švýcarska, se pomalu mění. Z „obchodního bulváru“ podél říčky Kamenice začaly z chodníků mizet...

24. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Příští rok by mohla začít oprava krovu a střechy kostela ve Štolmíři na Kolínsku

ilustrační snímek

Chátrající barokní kostel svatého Havla ve Štolmíři na Kolínsku by se mohl příští rok dočkat prvních oprav. Projekt na generální rekonstrukci krovu a střechy...

24. prosince 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.