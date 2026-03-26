Krkonošské Vítkovice ukončí sezonu o víkendu, Harrachov bude dál v provozu

V Libereckém kraji jsou v provozu poslední dva skiareály, oba jsou v Krkonoších. Aldrov ve Vítkovicích sezonu ukončí tento víkend, Harrachov chce nabízet lyžování až do poloviny dubna. Záležet ale bude na počasí, řekl dnes ČTK zástupce ředitele harrachovského skiareálu Ondřej Zemánek.
"Pojedeme, dokud to půjde. Na Velikonoce budeme v provozu na 100 procent a vydržet chceme až do 19. dubna," dodal Zemánek.
Podmínky pro lyžování jsou podle něj na začátku jara stále dobré. "Tím, že na sjezdovce máme promíchané tři druhy sněhu, ten z výrobníků, klasického technického zasněžování a přírodní, tak má kvalitní strukturu a v dobrém stavu je sjezdovka i odpoledne," uvedl zástupce ředitele harrachovského areálu.
V Harrachově mají lyžaři k dispozici zhruba dva kilometry dlouhou červenou sjezdovku, na níž leží až půl metru sněhu. Z centra města nahoru na Čertovu horu vozí lyžaře lanovka. "V provozu máme i vlek Doplik," dodal Zemánek. Upozornil, že mají také zhruba půlkilometrový okruh pro běžkaře. "Denně je upravovaný," řekl.
V krkonošských Vítkovicích se bude lyžovat už jen několik dnů. "V sobotu budeme mít k ukončení sezony tradiční akci - příjezd Krakonoše. Zda budeme mít otevřeno v neděli, ještě uvidíme," uvedla za skiareál Aldrov Pavla Pohořalá. I podle ní jsou podmínky pro lyžování na konci zimy dobré. V provozu mají v tomto středisku lanovku Prezidentský expres a otevřené dvě přilehlé sjezdovky, na nichž leží od 30 do 40 centimetrů sněhu. Sezonu hodnotí Pohořalá jako úspěšnou. "Byla srovnatelná s tou minulou," dodala.