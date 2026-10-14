Krkonošskou Rokytnici, Benecko, Vítkovice a asi i Harrachov čeká výměna starosty

Nového starostu bude mít většina obcí se známými lyžařskými areály v Libereckém kraji. Jiného budou mít krkonošská střediska Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Vítkovice a nejspíš i Harrachov. V jizerskohorském Bedřichově možná zůstane stávající, povolební vyjednávání tam ale ještě neskončila, vyplývá ze zjištění ČTK.
V Rokytnici nad Jizerou skončí na postu starosty po 23 letech padesátiletý Petr Matyáš, který byl dvojkou na kandidátce Starostů pro Liberecký kraj (SLK). "Domluvili jsme se tak interně a už v rámci voleb jsme prezentovali, že naší kandidátkou na starostku bude naše jednička, paní Anna Svatá," řekl dnes ČTK Matyáš.
Uskupení SLK v Rokytnici jasně vyhrálo, když získalo osm z 15 mandátů. Matyáš nejspíš zůstane ve vedení města. "Zatím je plán takový, že budu místostarostou, ale samozřejmě ustavující zastupitelstvo teprve bude," uvedl. I když má SLK nadpoloviční většinu, jedná o vzniku koalice. "Ještě to není úplně jasné, ale samozřejmě jsme spolupracovali s kandidátkou Starostů a nezávislých, takže předpokládám, že to bude stejné," dodal. Do zastupitelstva se dostala čtyři uskupení, tři zastupitele bude mít Rokytnice 26 – čas na změnu! a jeden mandát Rokytnice v rozjezdu, která měla na kandidátce zejména pracovníky lyžařského areálu.
V Harrachově po čtyřech letech nejspíš skončí starosta Tomáš Vašíček, jehož uskupení SNK - Změna pro Harrachov skončilo druhé, když získalo dva z devíti mandátů v zastupitelstvu. Výsledek zatím nechtěl Vašíček komentovat. "Ještě není ten správný čas. Ještě neuběhly všechny lhůty. Vyčkejme se všemi vyjádřeními, to je jediné, co vám k tomu řeknu," řekl.
Také v Harrachově volby vyhrálo uskupení Starostů pro Liberecký kraj, které o přízeň voličů v tomto městě usilovalo po čtyřleté odmlce. Získalo čtyři mandáty, koaličního partnera pro získání většiny už má. "Jsme domluvení se stranou STAN," řekl dnes ČTK lídr kandidátky SLK jednačtyřicetiletý Tomáš Kyncl, který usedne v zastupitelstvu Harrachova poprvé. STAN získalo jedno křeslo, SLK by tak s nimi mělo mít těsnou většinu pěti hlasů.
Na Benecku budou mít nového starostu po 24 letech, Jaroslav Mejsnar se letos rozhodl nekandidovat. "Generační výměna musí být. Člověk musí být soudný a musí vědět, kdy odejít a ne se někde držet zuby nehty," uvedl Mejsnar, který je od léta minulého roku v důchodu. Volby na Benecku vyhrála uskupení Společně pod Žalým s pětatřicetiletým lídrem Petrem Wiesnerem, když získalo deset z 15 míst v zastupitelstvu.
Jiného starostu budou mít i nedaleké Vítkovice. "U nás bude určitě změna. Už jsem to avizoval před volbami, že nebudu pokračovat. Rozhodl jsem se pro práci a být jen členem zastupitelstva," řekl dnes ČTK Miroslav Vancl, který byl starostou od roku 2022. Do zastupitelstva se nyní dostal jako jediný z jeho kandidátky Hasiči Vítkovice. V devítičlenném zastupitelstvu budou zástupci pěti kandidátek. Vancl míní, že obec dál povede stejná koalice. "Uvidíme, jak to bude. V současné době dochází k vyjednávání. Asi to bude při starém, tak jak to bylo. Spolupracovali jsme s Vítkovicemi Srdcem a Vítkovicemi Rozumem," dodal Vancl. Dohromady by měla mít tato koalice těsnou většinu pěti hlasů.
Rozhodnuto zatím není v Bedřichově, kde uspěla tři uskupení a každé získalo tři posty v devítičlenném zastupitelstvu. "Jednání probíhají," řekl starosta Petr Holub (Nezávislí kandidáti). Dokud nejsou jednání ukončená, nemá podle něj smysl k tomu říkat více. Jeho uskupení získalo v Bedřichově nejvíce hlasů.