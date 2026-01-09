„Poškozený koncem loňského roku podlehl podvodné internetové reklamě s investicemi, ke kterým byl naváděn neznámými osobami prostřednictvím hovorů, textové komunikace prostřednictvím WhatsAppu či neznámými aplikacemi, které si měl poškozený do svého mobilního telefonu nainstalovat,“ uvedla policejní mluvčí Iva Martínková.
Muž podle instrukcí pachatelů své peníze postupně převáděl do kryptosměnárny. „A poté kryptoměnu sám nakupoval a finance přeposílal dle instrukcí. Takto poškozený během pouhých dvou měsíců přišel o astronomickou částku, která přesáhla čtyři miliony,“ dodala mluvčí policie.
Senior chtěl investovat do virtuálních měn, podvodníci ho připravili o miliony
V Libereckém kraji nejde o ojedinělý případ. Jen loni do konce listopadu kriminalisté v kraji evidovali 627 případů podvodů prostřednictvím internetu a počítačových sítí. Policie před internetovými podvodníky opakovaně varuje.
„Internetové podvody bývají detailně promyšlené a mnohdy mají i psychosociální aspekt – snaží se o vyvolání důvěry nebo o získání významného profilu,“ uvedla mluvčí policie.
Policie lidem radí, aby nenakupovali kryptoměny na neověřených adresách a nepřeváděli na ně peníze. „Pokud vám někdo nabízí investice nebo finanční produkty, ověřte si jejich legitimitu u oficiálních zdrojů,“ uvedla Martínková.
Lidé by podle ní neměli ani otevírat na internetu neznámé odkazy, instalovat neznámé aplikace do svých mobilů či počítačů či poskytovat vzdálený přístup k počítači neznámým osobám. „Když si nejste jisti, poraďte se se svými známými, policií, případně i AI technologií,“ dodala mluvčí policie.