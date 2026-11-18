Obec Kryštofovo Údolí získala historickou nevyužívanou nádražní budovu od Správy železnic. Objekt vznikl v době, kdy železnice zásadně proměňovala život v horských obcích pod Ještědem. Dnes chtějí v obci na historii navázat a najít pro někdejší železniční zázemí nové využití.
„Vlakové nádraží je jednou ze vstupních bran do obce. Bylo smutné koukat, jak je poslední roky opuštěné. Kryštofovo Údolí svým charakterem připomíná hornaté Švýcarsko,“ popsala starostka Jana Blažková.
Obec převzala také historickou projektovou dokumentaci a plánuje v části nádražní budovy zřídit malé muzeum. „Nabízí se pro něj využít bývalé prostory pro výpravčího, pokladnu, případně bývalé čekárny pro cestující,“ nastínila Blažková. Expozice by mohla v budoucnu návštěvníkům přiblížit historii nádraží, Ústecko-teplické dráhy a novinského viaduktu, který výrazně dominuje okolní krajině.
Kryštofovo Údolí už kvůli plánovanému projektu jedná s místním nadšencem, který má zájem se o muzeum postarat. „Vstoupili jsme do jednání i s Klubem českých turistů, abychom mohli vytyčit lesní značenou procházkovou cestu od nádraží k viaduktu,“ dodala.
Dobrovolníci přiloží ruku k dílu
Konkrétní termín otevření muzea zatím není známý. Stejně tak obec dosud nemá vyčíslené náklady na rekonstrukci. Vnější stav budovy je podle starostky v pořádku, zatímco vnitřní prostory potřebují opravu.
„Troufám si odhadnout, že budeme opravovat na etapy a hodně věcí budeme dělat svépomocí a s pomocí dobrovolníků, kteří se již hlásí. Místní občané mají ke krásné historické budově citový vztah,“ nastínila Blažková s tím, že přesný harmonogram oprav ještě nebyl stanoven.
V další části nádraží by měly v budoucnu vzniknout prostory pro bydlení. Dříve se zde nacházel byt a obec počítá s obnovením bytových kapacit. Ty by do budoucna mohly přinášet pravidelný příjem, který by následně bylo možné investovat zpět do rozvoje Kryštofova Údolí.
„Kromě krásné architektury, kterou můžeme v podstatě s drobnými úpravami vidět dodnes, mohu zmínit, že před druhou světovou válkou se v budově nádraží nacházela i restaurace, jak dokládá krásný historický snímek, který pochází ze sbírky Severočeského muzea v Liberci,“ doplnila Blažková.
Za převod budovy zaplatila obec téměř 71 tisíc korun, součástí jsou i pozemky přes devět tisíc metrů čtverečních. Převod nádraží a pozemků představuje podle starostky Blažkové také zhodnocení obecního majetku.
Tunely a viadukty
Železniční trať v Kryštofově Údolí vznikla před koncem 19. století. Soukromá společnost Ústecko-teplická dráha se tehdy rozhodla, že postaví železniční trať z Teplic do Liberce dlouhou 145 kilometrů, po které bude dovážet uhlí do Liberce.
„Trať byla oficiálně zprovozněna 16. září 1900. Zajímavostí je mnoho tunelů a viaduktů. Nejvyšší bod tratě se nachází uprostřed Křižanského tunelu,“ podotkla Blažková s tím, že dosahuje nadmořské výšky 500 metrů.
Zmíněný novinský viadukt se čtrnácti oblouky je technickou památkou konce 19. století, která dokládá vývoj železniční architektury v regionu. Podle Národního památkového ústavu ho v letech 1898-1900 postavila vídeňská stavební společnost Brüder Redlich & Berger. Projektanti tak stavbou vyřešili překlenutí bočního údolí říčky Rokytky. Viadukt je dlouhý kolem 230 metrů a výška dosahuje přibližně třiceti metrů.
Součástí trati je také tunel dlouhý 815 metrů mezi Křižany a Novinou, podle údajů na stránkách obce se na jeho proražení a výstavbě podíleli dělníci z Itálie, Polska, Chorvatska a Tyrolska.