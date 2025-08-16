Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Lada Válková
  8:22aktualizováno  8:22
Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce příštího roku, v Jablonci ho chtějí otevřít v posledním týdnu v srpnu.
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)

Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
12 fotografií

Jablonecký bazén je zavřený od 28. července a znovu otevřít by se měl 25. srpna. Byť měla být letošní odstávka o týden kratší, vše zkomplikovalo prasklé potrubí u sprch. Voda zatekla do nižších pater, bylo třeba odbourat zdi, potrubí opravit a vše zakrýt.

„Při této odstávce je mnoho práce, která možná nebude pro návštěvníky na první pohled patrná, nicméně je potřeba to udělat pro zachování bezproblémového provozu sportoviště,“ míní vedoucí bazénu Radek Fišer.

Letní uzavírku zde plánují už počátkem roku tak, aby nenarušila příměstské tábory, plaveckou školu nebo tréninky sportovních oddílů. „Na odstávku se předem sestavuje harmonogram prací a oprav a na to se domlouvají termíny hned několika firem,“ vysvětluje Fišer.

Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
Liberecký bazén prochází celkovou rekonstrukcí. (13. února 2025)
12 fotografií

Podle něj je kompletní každoroční údržba areálu (od strojovny až po veřejné prostory, pozn. red.) nezbytná. Dělníci kromě opravy potrubí letos vymění okna v šatnách, natáhnou kabeláž a rozšíří hlásiče ve vnitřním areálu a dají do pořádku lavici u velkého bazénu. Opravit potřebují také oba tobogány. Jakmile zde řemeslníci skončí, nastoupí na jejich místo personál plaveckého bazénu. Generální úklid jim potrvá přibližně týden.

„Je nemilé, že se letos počasí oproti letním měsícům v minulých letech pokazilo, a zároveň je nejbližší, tedy liberecký bazén v rekonstrukci. Děláme vše pro to, abychom mohli areál otevřít co nejdříve,“ uzavírá Fišer a současně děkuje za pochopení a trpělivost návštěvníků. Město průběžně na webu a sociálních sítích aktualizuje údaje včetně termínu otevření.

Ani kondice jablonecké přehrady v tuto chvíli není optimální. Byť se po studených týdnech začalo oteplovat, z kontroly hygieniků z poloviny srpna vyplývá, že se kvalita vody ve vodní nádrži Mšeno zhoršila, vyskytují se zde sinice, a není proto vhodná pro koupání. Stejné stanovisko vydala hygiena i pro Hamerské nebo Máchovo jezero na Českolipsku.

Nízká návštěvnost, zavřená koupaliště. Jejich provozovatelé čelí nepřízni počasí

V sousedním Liberci probíhá podle Adama Lenerta, náměstka primátora pro majetek a sport, rekonstrukce městského bazénu pod taktovkou Metrostavu DIZ v plném tempu. Bourací práce mají být hotové do konce měsíce.

Rada města nedávno schválila dodatek smlouvy o dílo, jímž se navýší cena o zhruba 723 tisíc korun. Důvodem je havarijní stav vstupu do bazénu. Termín na dokončení prací se tak zhotoviteli prodlouží o jedenáct dnů, tedy do 31. prosince 2026.

Stát poslal na liberecký bazén 139 milionů, město vyhlíží i evropskou dotaci

Podle Lenerta zatím není ohrožena dotace 139 milionů od Národní sportovní agentury, termín je však na samotné hranici. „Byli jsme už jednat o případném možném posunu,“ přiznává. Celá stavba se podle něj dosud prodražila zhruba o dvě procenta. „To je velice příznivé, protože pro rekonstrukce se má většinou počítat s deseti až patnácti procenty,“ konstatuje Lenert.

Ještě během srpna plánuje město uspořádat den otevřených dveří pro veřejnost, kdy by si zájemci mohli prohlédnout, jak momentálně vypadá bazénová hala.

14. února 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Požár domu ve V. Popovicích způsobil škodu šest mil. Kč, příčinou byla nedbalost

Páteční požár rodinného domu ve Velkých Popovicích u Prahy způsobil škodu šest milionů korun, příčinou byla nedbalost při kouření. Požár, který několik hodin...

16. srpna 2025  8:35,  aktualizováno  8:35

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3

V Táboře začne oprava silnice I/3, která navádí dopravu z města na dálnici D3. Práce potrvají do 12. listopadu a řidiči po celou dobu musí počítat s omezením...

16. srpna 2025  8:20,  aktualizováno  8:20

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zemřel

Na Pelhřimovsku havarovala v pátek večer čtyřkolka, řidič zraněním podlehl. Tragická událost se stala u obce Samšín, okolnosti nehody policie prověřuje. Uvedla...

16. srpna 2025  7:45,  aktualizováno  7:45

Židle, muž a stín. Budějovická fotografka uspěla mezi desetitisíci snímky z celého světa

Desítky tisíc přihlášek od profesionálních fotografů i talentovaných amatérů. To je International Photography Awards (IPA) – soutěž, která patří mezi nejprestižnější fotografické soutěže na světě. A...

16. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Musíte být v terénu a prožít fascinující sílu přírody, radí mladý biolog

V dětství to prý začalo zájmem o dinosaury a skončilo fascinací biologií. Žák domažlického gymnázia Jakub Krutina letos už podruhé přivezl bronzovou medaili z Mezinárodní biologické olympiády. „Když...

16. srpna 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Na Sedlčansku nalezl kolemjdoucí v příkopu mrtvého cyklistu

V Kvasejovicích v okrese Příbram nalezl kolemjdoucí v pátek večer v příkopě cyklistu bez známek života. O nehodu s jiným vozidlem zřejmě nešlo. Příčinu úmrtí určí soudní pitva, řekla krajská...

16. srpna 2025  8:42

Suchá kašna na náměstí Svobody má za sebou obnovu

Město dokončilo restaurování a opravy kamenné kašny, jež se nachází na rohu jihlavských ulic Na Stoupách a náměstí Svobody. Do drobného historického objektu ve stěně obchodní školy se vrací i...

16. srpna 2025  8:39

Festival se inspiroval legendárním koncertem Beatles na střeše domu v Londýně

Když před deseti lety Ricardo Delfino uspořádal s přáteli v Karlových Varech první ročník akce Top RoofTop fest, splnil si tím sen. Díky žánrové otevřenosti, profesionálně zvládnuté produkci a...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Venkovnímu koupání počasí dosud moc nepřálo a dva bazény v největších městech kraje jsou momentálně mimo provoz. Zatímco v Liberci si lidé nezaplavou v městském bazénu ještě minimálně do konce...

16. srpna 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

XCMG dodává na evropský trh sérii kompaktních hydrostatických nakladačů

16. srpna 2025  8:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nadace Vantage Foundation navázala partnerství s nadací Blue Dragon Children's Foundation pro ochranu dětí a prevenci obchodování s lidmi

16. srpna 2025  8:05

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.