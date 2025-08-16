Kryté bazény v Liberci i Jablonci jsou zavřené, vhodné ke koupání už není ani Mšeno

Jablonecký bazén je zavřený od 28. července a znovu otevřít by se měl 25. srpna. Byť měla být letošní odstávka o týden kratší, vše zkomplikovalo prasklé potrubí u sprch. Voda zatekla do nižších pater, bylo třeba odbourat zdi, potrubí opravit a vše zakrýt.
„Při této odstávce je mnoho práce, která možná nebude pro návštěvníky na první pohled patrná, nicméně je potřeba to udělat pro zachování bezproblémového provozu sportoviště,“ míní vedoucí bazénu Radek Fišer.
Letní uzavírku zde plánují už počátkem roku tak, aby nenarušila příměstské tábory, plaveckou školu nebo tréninky sportovních oddílů. „Na odstávku se předem sestavuje harmonogram prací a oprav a na to se domlouvají termíny hned několika firem,“ vysvětluje Fišer.
Podle něj je kompletní každoroční údržba areálu (od strojovny až po veřejné prostory, pozn. red.) nezbytná. Dělníci kromě opravy potrubí letos vymění okna v šatnách, natáhnou kabeláž a rozšíří hlásiče ve vnitřním areálu a dají do pořádku lavici u velkého bazénu. Opravit potřebují také oba tobogány. Jakmile zde řemeslníci skončí, nastoupí na jejich místo personál plaveckého bazénu. Generální úklid jim potrvá přibližně týden.
„Je nemilé, že se letos počasí oproti letním měsícům v minulých letech pokazilo, a zároveň je nejbližší, tedy liberecký bazén v rekonstrukci. Děláme vše pro to, abychom mohli areál otevřít co nejdříve,“ uzavírá Fišer a současně děkuje za pochopení a trpělivost návštěvníků. Město průběžně na webu a sociálních sítích aktualizuje údaje včetně termínu otevření.
Ani kondice jablonecké přehrady v tuto chvíli není optimální. Byť se po studených týdnech začalo oteplovat, z kontroly hygieniků z poloviny srpna vyplývá, že se kvalita vody ve vodní nádrži Mšeno zhoršila, vyskytují se zde sinice, a není proto vhodná pro koupání. Stejné stanovisko vydala hygiena i pro Hamerské nebo Máchovo jezero na Českolipsku.
V sousedním Liberci probíhá podle Adama Lenerta, náměstka primátora pro majetek a sport, rekonstrukce městského bazénu pod taktovkou Metrostavu DIZ v plném tempu. Bourací práce mají být hotové do konce měsíce.
Rada města nedávno schválila dodatek smlouvy o dílo, jímž se navýší cena o zhruba 723 tisíc korun. Důvodem je havarijní stav vstupu do bazénu. Termín na dokončení prací se tak zhotoviteli prodlouží o jedenáct dnů, tedy do 31. prosince 2026.
Podle Lenerta zatím není ohrožena dotace 139 milionů od Národní sportovní agentury, termín je však na samotné hranici. „Byli jsme už jednat o případném možném posunu,“ přiznává. Celá stavba se podle něj dosud prodražila zhruba o dvě procenta. „To je velice příznivé, protože pro rekonstrukce se má většinou počítat s deseti až patnácti procenty,“ konstatuje Lenert.
Ještě během srpna plánuje město uspořádat den otevřených dveří pro veřejnost, kdy by si zájemci mohli prohlédnout, jak momentálně vypadá bazénová hala.
