Oprava Crystalu v České Lípě může začít

„V rámci zakázky bude také opravena část veřejného prostranství bezprostředně před vstupem do kulturního domu a také venkovní schodiště vedoucí na terasu restaurace, které by mělo být do září hotové. Opravu budeme provádět po etapách, aby bylo možné zachovat provoz kina, sálu i restaurace v prvním patře,“ řekla mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová.

Opravy město vyjdou celkem na 17 milionů korun. „Chceme, aby i zde vznikl přívětivý prostor, kde se budou návštěvníci cítit dobře,“ dodala starostka Jitka Volfová.