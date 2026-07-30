Kvůli vedrům začínají stavbaři v Liberci dřív, některé práce se musí posunout

Současným vysokým teplotám se přizpůsobují i stavbaři, v těchto dnech začínají v Liberci dřív, některé práce musí odsouvat na chladnější počasí. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, někteří začínají před 6:00, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat, řekl dnes ČTK Štěpán Verner, stavbyvedoucí společnosti Metrostav, která rekonstruuje liberecký bazén a v nejbližších dnech zahájí obnovu sousedního Tržního náměstí.
Česko se nyní potýká s vlnou mimořádně horkého počasí, v Doksanech na Litoměřicku dnes naměřili 40,1 stupně Celsia, přes 39 stupňů bylo v Plzni, a také v Rokycanech. V Liberci dnes teplota podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) těsně překonala 35 stupňů Celsia ve stínu, na slunci bylo ale podstatně hůř, a horka budou podle předpovědi pokračovat i v dalších dnech.
"V těchhle vedrech není úplně vhodné třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Naštěstí třeba, co se týče bazénu, tak tam je vevnitř klima příjemné, takže se tam dá dělat dobře. Jediní, kdo s tím mají problém, jsou samozřejmě ti, co dělají na lešení. Většinou už jsou na to zvyklí nebo začínají hodně brzo a končí také hodně brzo. A samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny," řekl stavbyvedoucí. Pracovat třeba na směny podle něj není možné. "Tolik lidí bohužel nemáme," poznamenal.
V extrémních teplotách také není podle Vernera možné dělat třeba venkovní obklady budovy bazénu. "Tím, že je tam lešení, dokážeme si na to navěsit plachty, které to zastíní a umožní nám dělat, ale pokud bude takovéhle vedro, tak to nejde, protože chemie - to lepidlo, by nefungovalo dobře," řekl. Výrobci většinou doporučují používat tyto materiály při teplotách od pěti až deseti stupňů do 25. "Když jsou nižší teploty, je to lepší, protože si s tím můžeme trošku pomoct nějakou chemií, ale tyhle vysoké teploty už jsou špatné," dodal.
Metrostav pracuje v současné době v Liberci nejen na rekonstrukci bazénu, ale také třeba na stavbě Centra urgentní medicíny v areálu krajské nemocnice. Na čtyřmiliardovém projektu se Metrostav spojil s firmami Syner a Geosan Group. V červnu zahájila firma také výstavbu nové budovy E2 v kampusu liberecké univerzity, dnes přidala rekonstrukci Tržního náměstí. Ve spojení s firmami MI Roads a BES staví Metrostav obchvat Lvové, ve spojení s CL-Evans pracuje také na rekonstrukci vyhořelého Kounicova domu v České Lípě.