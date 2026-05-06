Laboratoř podnikatelského inkubátoru v Liberci se otevřela i školákům

Programování robotů, práci s umělou inteligencí (AI) a dalšími technologiemi, které školy běžně nemají, si mohou žáci základních a středních škol nově vyzkoušet v laboratoři Digitální prak libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink. Rozšíření aktivit směrem ke školám je logickým doplněním, které pomáhá připravovat budoucí pracovní sílu na požadavky digitální ekonomiky, uvedl pro ČTK Petr Dobrovský, ředitel Agentury regionálního rozvoje, pod kterou inkubátor i laboratoř patří.
Digitální prak umožňuje otestovat internet věcí, automatizaci, robotiku, rozšířenou realitu, umělou inteligenci nebo 3D tisk v reálných podmínkách. Pracoviště se zaměřuje především na malé a střední firmy, které chtějí digitalizovat výrobu nebo služby, ale zároveň minimalizovat rizika a náklady spojené s investicí do nových technologií. Projekt je součástí evropské iniciativy European Digital Innovation Hub (EDIH), zapojena je do něj i Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, VÚTS, odborníci na kyberbezpečnost a technologické firmy.
Otevření laboratoře školám rozšiřuje její využití i do oblasti vzdělávání a přináší žákům kontakt s technologiemi, které odpovídají současné praxi, a výrazně to podle pedagogů zvyšuje zapojení i motivaci dětí. "Podpora technického vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí mladé generace patří mezi naše dlouhodobé priority. Zpřístupnění testbedu i školám považujeme za důležitý krok, jak propojit vzdělávání s reálnou praxí," doplnil náměstek hejtmana Edvard Kožušník (Spolu).
Podle prvních reakcí pedagogů jde o zkušenost, která zásadně mění způsob, jak děti technologie vnímají. Školákům totiž laboratoř nabízí místo pasivní výuky přímou práci s technologiemi - žáci řeší konkrétní úkoly, zkoušejí si reálné scénáře a okamžitě vidí výsledky své práce. "Pro naše žáky to byla velmi inspirativní zkušenost. Nejvíc ocenili možnost pracovat s technologiemi, které ve škole nemáme k dispozici, jako umělá inteligence nebo robotika, které se už běžně využívají v praxi," řekla učitelka ZŠ Broumovská Radka Blažková.
Praktická zkušenost pomáhá dětem lépe pochopit využití technologií v reálném světě, technologie pro ně přestávají být abstraktní a začínají dávat konkrétní smysl. "Bylo super si to všechno vyzkoušet na vlastní kůži, hlavně práci s roboty a AI. Nejvíc nás bavilo, že jsme si mohli sami zkoušet věci, které normálně ve škole neděláme," zhodnotily návštěvu laboratoře žákyně šesté třídy vratislavické základní školy.