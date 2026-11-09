Labutí jezírko v Liberci čeká oprava, ode dneška je bez vody, kaprů i štik

Zhruba 600 cejnů, bezmála 50 kaprů, devět štik a asi 150 škeblí rybničních vylovili dnes rybáři z Labutího jezírka u zoo v Liberci. Výlov byl součástí vypuštění jezírka, jež má na délku 250 metrů a v nejširším místě měří kolem 50 metrů. Jezírko zůstane bez vody kvůli patnáctimilionové opravě hráze a odbahnění více než rok. Ředitel zoo David Nejedlo dnes novinářům řekl, že jezírko chtějí napustit v roce 2028 a vrátit do něj i ryby.
"Rozhodně nějaká rybí osádka tady bude, ale předpokládáme, že jiná. Protože ten největší cíl, co tady chceme, tak je čistá voda. Jak samozřejmě v jezeře, tak i na potoku, protože voda je součástí našeho systému hospodaření s vodou. My tu vodu používáme a třeba něco takového jako je kapří hospodářství nebo přikrmování ryb jde do křížku s čistotou vody," dodal ředitel.
Osádku v jezeře dosud tvořila směs ryb plánovaně vysazených i nahodile vhozených lidmi. "Víme, že hráz se zpevněnou plochou byla oblíbeným místem rodin, které odtud vypouštěly vánoční kapříky," uvedl Nejedlo.
Vedoucí výlovu Petr Štika odhadl, že nejstarší dnes slovení kapři jsou zhruba desetiletí a váží až deset kilogramů. Štiky byly až pětileté a na délku měly i kolem 80 centimetrů. Co do množství ryb i jejich velikosti nešlo o mimořádný výlov. "Problém ale tady byl, že se tu několik desítek let nelovilo, takže jsme nemohli najít ani výpusť. Bylo to celé pod bahnem," dodal vedoucí výlovu.
Podle zoologa liberecké zahrady Jana Hanela je nefunkční výpusť jedním z důvodů, proč je nutné hráz opravit. "Ta výpusť je rozpadlá. Naštěstí se nám ji podařilo provizorně zprovoznit. A myslím, že teď, kdybychom to chtěli zavřít, tak už to nepůjde," řekl. Dalším důvodem k opravě je podle něj netěsnící hráz. Jezírko potřebuje také vyčistit, naposledy se odbahňovalo zhruba před 30 lety. Část z vytěženého sedimentu se podle zoologa využije na vybudování druhého lemuřího ostrova.
"Určitě náš plán není z toho dělat hospodářský rybník, abychom tam chovali ryby, ale spíš z toho mít vodní prvek, který oživí nejenom zoologickou zahradu, ale celou čtvrť a Masarykovu třídu. Už teď tam máme expozici pro lemury. A během toho odbahnění by se měl zbudovat ještě jeden ostrov pro další druh lemurů. A plánujeme tady samozřejmě mít nadále pelikány," dodal Hanel. Přirozenou expozici u jezírka si v posledních letech vytvořily i volně žijící vydry.
Historie Labutího jezírka, které je hluboké až tři metry, je o čtyři roky delší než zoo. Vybudováno bylo v roce 1900. Původně se nazývalo Gondelteich (Gondolový rybník) a sloužilo nejen coby okrasný městský prvek, ale také jako rekreační vodní plocha. "V létě tady byly projížďky na gondolách a v zimě, když jezírko zamrzlo, tak sem chodili místní obyvatelé bruslit," připomněla mluvčí zoo Barbara Tesařová. Součástí jezírka byl téměř od počátku také ostrůvek s takzvaným Labutím domečkem. K labutím krátce nato přibyly další druhy vodního ptactva a od roku 1904 začaly u jezera vznikat první výběhy zoo.