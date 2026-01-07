VIDEO: Kdo to plánoval? Novou lampu umístili přímo doprostřed chodníku

Jan Pešek
  14:22aktualizováno  14:22
Chodce v liberecké Vrchlického ulici nemile překvapila pouliční lampa nově umístěná uprostřed chodníku. Obzvlášť v těchto dnech, kdy napadl sníh, se musejí pro pokračování v cestě buď protáhnout úzkým prostorem mezi lampou a plotem, nebo místo obejít po silnici. Vedení města i díky dotazům redakce iDNES.cz slibuje nápravu.

Na lampu uprostřed chodníku, který v liberecké čtvrti Ruprechtice spojuje například základní školu a nedaleké sídliště, upozornila na Facebooku Radka N.

„Může mi někdo vysvětlit, jak může někdo navrhnout lampu uprostřed chodníku?“ vznesla řečnickou otázku a přiložila fotografii, na které muž s kočárkem obchází inkriminované místo. Na druhé straně vede chodník jen podél části silnice a končí pod místem, kde stojí nový sloup.

Chodcům v Liberci překáží lampa uprostřed chodníku.
Chodcům v Liberci překáží lampa uprostřed chodníku. (5. ledna 2026)
7 fotografií

„Upozorňuji, že chodník je zde nový, vše natahovali nové. O údržbě chodníku ani nemluvím,“ dodala Radka N. Příspěvek ve skupině Liberečáci nasbíral přes sto reakcí a přes osm desítek komentářů.

„Chybí mozkový závit při práci. Kdo to plánoval?“ ptá se například Jana H. „Určitě chytrá hlava,“ odpovídá ironicky Irena Z.

Stožár se přesune

Redakce iDNES.cz vznesla dotazy na libereckou radnici, pod kterou chodníky spadají. „Jedná se o nový stožár obnovy sítě veřejného osvětlení statutárního města Liberce. Obnova byla vyvolána nutností nově vybudovat, čili obnovit síť veřejného osvětlení z důvodu rekonstrukce energetických sítí, kterou provádí v té oblasti ČEZ - ruší svoje stožáry, na kterých my máme zavěšena svítidla veřejného osvětlení a ukládá svá vedení do země,“ vysvětluje mluvčí radnice Jana Kodymová.

Město se podle ní musí přizpůsobit termínům a akcím ČEZ. „Dotyčný nový stožár pro naše svítidlo nahrazuje původní zrušený stožár ČEZ, stejně jako celá linie našich nových stožárů podél této části ulice Vrchlického,“ pokračuje Kodymová, podle které tento jediný stožár nebylo možné dát do místa původního stožáru ČEZ, protože společnost si tam po demontáži svého starého stožáru uložila svůj nový podzemní kabel.

Lampám uprostřed chodníku se lidé smějí, změnu ale musí povolit ministerstvo

„Umístění stožáru proto zhotovitel zvolil na okraj obrubníku chodníku - nebylo možno jiné umístění v linii ostatních nových stožárů, protože zhruba jeden metr široký chodník je v té části přeplněn podzemními sítěmi jiných správců, do kterých samozřejmě nelze umístit patku stožáru,“ podotýká mluvčí.

Samotná stavba obnovy veřejného osvětlení je nyní podle mluvčí města v počáteční fázi a není ukončena. Kvůli nepřízni počasí je pozastavena, to znamená, že na již instalovaných nových stožárech ještě nejsou ani osazena svítidla. ČEZ městu prozatím ponechal k dispozici pro zajištění osvětlení svoje staré stožáry na protější straně komunikace, které později rovněž zruší.

„Po posouzení celé situace a projednání s dodavatelem bude nevhodně umístěný stožár odstraněn a přemístěn na vhodnější místo - druhou stranu komunikace a mimo profil chodníku. Vynechat toto světelné místo nelze. Termín demontáže a přesunu nevhodně instalovaného stožáru nyní z důvodu přerušení stavby nelze přesněji určit. Celá stavba bude pokračovat hned, jak to povětrnostní a další technicko-organizační podmínky dovolí,“ dodává mluvčí města.

Stožár postavili v ulici Vrchlického na sídlišti Ruprechtice.

Stožár postavili v ulici Vrchlického na sídlišti Ruprechtice.

