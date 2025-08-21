„V praxi to znamená, že dodavatelská společnost v těchto dnech rozsvěcí osvětlení v jednotlivých částech města, kontroluje a mapuje jeho stav,“ vysvětlila mluvčí města Marcela Jandová. Celý proces by měl trvat asi dva týdny. „V příštích letech se počítá s výměnou starých sodíkových svítidel za nová LED svítidla,“ dodala Jandová
Lampy svítí i ve dne, Turnov mapuje osvětlení
V centru Turnova se často vytvářejí kolony aut. Na snímku náměstí Českého ráje. | foto: Ota Bartovský, MAFRA
Malé náměstí
Další záhadné dopravní prostředky. Tentokrát v Praze 1 na Starém Městě na Malém náměstí.
