Liberec zná projektanty nové lanovky na Ještěd, s vysílačem mají společné kořeny

Autor: ČTK, iDNES.cz
  9:22aktualizováno  9:22
Zakázku na projektování nové lanovky na Ještěd v Liberci získaly projekční kanceláře Valbek a SIAL architekti a inženýři. Konsorcium dvou místních firem podalo nabídku jako jediné. Kromě vypracování kompletní projektové dokumentace zajistí i inženýrskou činnost a autorský dozor.

Město jim za to zaplatí 25,7 milionu korun bez DPH, což je 3,3 milionu korun pod maximální cenou, kterou radnice pro tuto soutěž stanovila.

Vítěze zakázky schválilo vedení města v pondělí na mimořádné radě a odpoledne se zástupci konsorcia podepsalo smlouvu. „Od teď do tří měsíců máme od projektantů dostat podklady pro stavební povolení. Následně se musí projednat takzvaná EIA (vliv stavby na životní prostředí, pozn. red.) a po vydání souhlasu bychom měli nejpozději do 110 dnů obdržet dokumentaci, na základě níž bude možné soutěžit dodavatele nové lanovky,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj).

Provoz předchozí visuté lanové dráhy skončil po tragické nehodě v říjnu 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin po přetržení tažného lana zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a prodaly ji Liberci za 38,6 milionu korun.

Nová lanovka, jiný systém

Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Společnost SIAL město při přípravě výstavby nové lanovky využilo už předloni, když mu zadalo vypracování studie proveditelnosti obnovy. To, že zakázku získali i nyní, její zástupce Zdeněk Dřevěný vítá.

„Jsem rád, že jsme uspěli, protože výběrové řízení bylo velmi náročné a složité. Jedna z činností, které se náš ateliér dlouhodobě věnuje, je projektování lanovek. Máme s tím zkušenosti nejen po celé ČR, ale i na Slovensku. Zároveň nezastírám, že k Ještědu máme velmi osobní vztah. Už proto, že zakladatelem našeho ateliéru přímo v Liberci byl autor legendárního hotelu a vysílače Karel Hubáček,“ uvedl Dřevěný.

Nová lanovka na Ještěd bude mít mezistanici, zprovoznění dráhy se o něco zpozdí

Nová lanovka bude mít jednu velkokapacitní kabinu pro 100 lidí zavěšenou na dvou lanech, takzvanou tramvaj. Kabina oblých tvarů by měla připomínat přistávající UFO, proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení. Její podobu navrhlo studio Anna Marešová designers.

V provozu bude nová lanovka zřejmě nejdřív v roce 2030. Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si její vybudování vyžádá mezi 360 až 440 miliony korun.

Nová lanovka na Ještěd má evokovat přistávající UFO, také proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení.
Nová lanovka na Ještěd má evokovat přistávající UFO, také proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení.
Designérka Anna Marešová (na snímku) představila v Liberci dvě varianty možné budoucí podoby lanovky na Ještěd. (3. prosince 2024)
Nová lanovka na Ještěd má evokovat přistávající UFO, také proto bude mít ve spodní části speciální osvětlení.
11 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal

Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého řidiče. Nejenže jel po dálnici D6 rychlostí 172 kilometrů v hodině, navíc byl pod vlivem alkoholu. Na...

23. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Farmaceutická společnost Sanofi jmenovala do čela české pobočky Viveka Basantaniho

23. září 2025  11:49

Q galerie v Uherském Brodě vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové

Q galerie v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vystaví snímky fotografky Lucie Chrástkové. Vernisáž je na programu v pátek 3. října od 17:00 za účasti...

23. září 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Strakoničtí vojáci při cvičení stříleli na cíl, který letí rychlostí až 300 km/h

Vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic při cvičení stříleli na cíl, který letí trojnásobně vyšší rychlosti než obvykle. Cvičné bezpilotní...

23. září 2025  10:09,  aktualizováno  10:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu otevřou lidem

Ostravský krajský úřad i magistrát se o víkendu u příležitosti Dne české státnosti otevřou veřejnosti. Zatímco kraj svůj program zaměřil na rozvoj a inovace,...

23. září 2025,  aktualizováno 

Jemný rváč Krpálek i syn Michaela Douglase. Začíná festival Sportfilm Liberec

Promítáním filmu Jemný rváč o judistovi Lukáši Krpálkovi dnes startuje již 28. ročník Sportfilmu Liberec. Na diváky čekají projekce, výstavy či besedy. Chybět nebudou ani hollywoodské hvězdy.

23. září 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Zataraste silnici, vyzvali policisté kamioňáka. Díky němu chytili prchajícího zloděje

Ne zcela tradičním způsobem se policistům podařilo ukončit zběsilou honičku, při které v Teplicích stíhali jednačtyřicetiletého recidivistu. Muž, jenž má na svědomí sérii krádeží a prchnout se snažil...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Rezidenti protestují proti parkovnému a úpravám v Pardubicích, město změny hájí

Od října se placené parkovací zóny rozšíří i do pardubického Židova. Místní to ale vnímají jako zbytečný zásah. Vadí jim nové poplatky i dopravní úpravy, které podle nich život ve čtvrti spíš...

23. září 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

ČTK Connect zve na konferenci Good Governance: Byznys v nejisté sezóně

23. září 2025  11:31

Chrudim nevzdává plán získat evropskou dotaci na obnovu Michalského parku

Chrudim zatím nevzdává plán získat na obnovu Michalského parku evropskou dotaci. Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) původně pro její získání stanovila...

23. září 2025  9:38,  aktualizováno  9:38

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ze stejného místa v potoce hasiči lovili letos už třetí auto, policisté mají teorii

Náhoda, nebo je za tím něco více? Taková otázka mohla napadnout některého z hasičů, kteří v úterý ráno vyprošťovali osobní auto ze Štítarského potoka u Městce Králové na Nymbursku. Tento rok totiž ze...

23. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Scio ukazuje, že důvěra v lidi vede k finanční stabilitě

23. září 2025  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.