Starého mastodonta nahradí vzdušný hrdina. Liberec ukázal návrh zázemí lanovky na Ještěd

Eliška Marinská
  18:22
Mezistanici a rozšířený parkovací dům ukázalo město Liberec lidem jako návrh zázemí nové lanovky na Ještěd. Moderní stavba má posunout provoz dráhy na úroveň 21. století. Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz.
Architekti slibují minimalistické řešení, které respektuje historii a otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz. | foto: SIAL/město Liberec

Liberec představil lidem v kreativním a kulturním centru Linserka další části obnovy lanové dráhy na Ještěd. Vedle nové kabiny finišují práce na návrhu kompletního zázemí, technického řešení a doplňkových prvků. Na projektu pracuje liberecké studio SIAL architekti a inženýři.

„Návrh studia přináší řešení, které respektuje historii a zároveň otevírá prostor pro moderní a bezpečný provoz. Odstraňujeme starou lanovku nahoře a novou koncepčně výrazně zmenšujeme. Současně zprůhledňujeme pohled na Ještěd a dotváříme kopec, na němž stojí Hubáčkův legendární vysílač a hotel,“ podotkl náměstek primátora města Liberce pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

„S nadsázkou lze říci, že jsme zabili starého mastodonta a nahradili ho elegantním, vzdušným a moderním hrdinou, který zásadně promění vizuální zážitek všech návštěvníků unikátního Ještědu,“ dodal Janďourek.

Lanová dráha je v Liberci vnímána jako symbol. Podle Janďourka se město při její renovaci rozhodlo, že nechce pouze obnovit provoz dráhy, ale posunout ho na úroveň 21. století.

Funkční a citlivé řešení k Ještědu

Město veřejně návrh představilo v úterý večer. Následovalo jeho projednání s odbornou i laickou veřejností. Cílem má být řešení, které bude soudobé, funkční a zároveň citlivé k prostředí Ještědu. Současně má navázat na odkaz, který je s tímto místem neoddělitelně spojen.

„Hlavním principem je minimalistické řešení jednotlivých stanic a obnovení původního charakteru krajiny z hlediska morfologie, materiálového složení i vegetace,“ pověděl ke konceptu představeného návrhu Jiří Buček z libereckého studia SIAL architekti a inženýři.

Například u nové horní stanice architekti pracovali se záměrem minimalizace zásahů do vrcholové partie Ještědu ve vazbě na hotel a vysílač. Počítali pouze s nutnými provozními prostory horní stanice a přiznanou technologií lanové dráhy.

Novinkou je mezistanice. „Ta umožní návštěvníkům výstup i nástup v horní části kopce, kde navazujeme na tamní, již existující a využívanou komunikaci na Ještědku. Cestujícím tak nabídneme možnost vydat se odtud na hřebenovou túru na Ještědsko-kozákovském hřbetu,“ upozornil náměstek Janďourek.

Dolní stanice navazuje na stávající parkovací objekt. „Hlavní podlaží zahrnuje vstupní a výstupní halu s prodejem jízdenek, prostor pro obsluhu, části pro cestující. Zároveň umisťujeme část pro drobný prodej včetně občerstvení s možností posezení,“ upřesnil Buček ze studia SIAL architekti a inženýři.

„Součástí je komunikační propojení pro návštěvníky se spodním podlažím a technické schodiště obsluhy do horního podlaží technologie lanové dráhy a nezbytného servisu,“ popsal.

Architekti odevzdali stavební povolení. „V této chvíli čekáme na takzvané zjišťovací řízení v rámci posuzování EIA, to je posuzování právě z hlediska krajinného rázu a přírodních podmínek kopce,“ upřesnil Janďourek. Dodal, že pokud půjde vše podle plánu projekt by mohl být v roce 2027 hotový a město by hledalo dodavatele stavby. „Předpokládáme, že stavět se bude necelé dva roky v rámci tohoto místa a složitosti, takže mezi lety 2029 až 2030 by lanovka mohla začít jezdit. Pokud nevznikne žádný problém,“ podotkl.

Náklady projektu vyjdou na přibližně 450 milionů korun. Město se ještě nerozhodlo na způsobu financování. „Může to být kombinace buď investice města, investice více veřejných zadavatelů anebo jiný způsob investování, třeba formou PPP projektu,“ nastínil Janďourek.

Inspirace téměř stoletým návrhem

Dolní stanici chtějí architekti postavit v místě, kde ji plánovali předkové už ve 30. letech 20. století. „Máme k tomu i dobový výkres, což je taková kuriozita, o níž se doposud moc nevědělo,“ uvedl Janďourek.

„Už tehdy měli autoři jasně vymyšlený a dokonce nakreslený plán, kudy lanovka povede a kde bude spodní stanice umístěna. Je to přesně tam, kde končí tramvajová trať a spojení MHD,“ vysvětlil.

Součástí nového zázemí má být i větší parkovací dům. K současným 529 místům má přibýt další podlaží s 253 stáními. Celková kapacita by se tak navýšila na 782 míst.

Na základě ověřovací studie město vybralo typ lanovky s jednou kabinou na dvou lanech pro sto cestujících, aby vyhověla požadovaným dopravním nárokům 500 lidí za hodinu.

Visutá lanová dráha je mimo provoz od konce října 2021, kdy po přetržení nosného lana spadla jedna ze dvou kabin a zemřel průvodčí. V kabině pro 35 lidí byl sám.

PĹ™i poĹľĂˇru budovy u vrakoviĹˇtÄ› v Lomnici se zranila jedna osoba

