Jako přistávající UFO. Liberec ukázal, jak bude vypadat nová lanovka na Ještěd

První návrhy, jak by mohla budoucí lanovka vypadat, designérka představila radnici i veřejnosti začátkem loňského prosince. O několik dnů později pak zastupitelé města na svém zasedání vybírali mezi dvěma návrhy, které se lišily v detailech. Většina z nich dala nakonec svůj hlas variantě s organickou vlnitou linií podlahy a střechy.

„Rada města zároveň minulý týden schválila návrh Kanceláře architektury města na změnu formátu soutěže na budoucího dodavatele nové stavby. Původně chtěla jít cestou design and build (vyprojektuj a postav – pozn. red). Aktuálně ale prosazuje klasický typ veřejné soutěže, kdy se nejprve dává výběr na projektanta, který zpracuje dokumentaci. Zároveň vznikne časový prostor pro další jednání o možných spoluinvestorech a partnerech stavby,“ objasňuje mluvčí města Liberec Jana Kodymová.

Podle předběžné ekonomické analýzy z roku 2024 si vybudování nové lanovky vyžádá investici 360 až 440 milionů korun. Autoři studie předpokládají, že v prvních letech po zprovoznění by měla přepravit až půl milionu cestujících ročně. Původní kabinová lanovka dokázala před tragickou nehodou v říjnu 2021 přepravit za dvanáct měsíců zhruba čtvrt milionu lidí.

Finální návrh budoucí lanovky odkazuje na nadčasovost hotelu a vysílače Ještěd. Design a celková podoba kabiny má podle autorky Anny Marešové evokovat přistávající UFO. Inspiraci při práci našla v české sci-fi tvorbě, například ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem s výpravou od Theodora Pištěka.

„Je pro nás neskutečná čest být součástí takového projektu a moc si vážíme důvěry, kterou jsme dostali. Vždycky nám záleží na uživateli a konkrétním prostředí. V tomto případě nás logicky inspirovala ikonická architektura budovy hotelu a vysílače Ještěd. Naše lanovka je minimalistická, praktická a technologicky vyspělá,“ míní Marešová.

„Do lanovky jsme navrhli i malý průhled v podlaze, a právě díky němu nás napadl jemný, hravý detail se světlem, který odkazuje na české sci-fi z 60. a 70. let. Ve výsledku nám jde ale o jediné – aby si lidé lanovku oblíbili, aby pro ně každá jízda byla příjemným a výjimečným zážitkem. Upřímně se těším, až se návrh začne proměňovat ve skutečnost a my u toho budeme moct být,“ pokračuje designérka.

Nad ještědskou strání se tak zhruba za pět let bude vznášet jedna velkokapacitní kabina s maximálním zatížením do sto lidí zavěšená na dvou lanech, neboli takzvaná tramvaj. Vzhledem k výjimečnosti Hubáčkovy stavby na vrcholku hory je podle náměstka primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiřího Janďourka unikátní design budoucí lanovky zcela na místě.

„Bude to pecka. Jsem nadšený a do smrti budu rád, že jsem byl u toho a měl šanci projekt přípravy budoucí unikátní podoby lanovky vést a dohlížet na něj. Jednoduchost, elegance, nadčasovost a pochopitelně praktičnost. To vše autorka, ve spolupráci s námi, dokázala do finální podoby dostat,“ vyjmenovává hlavní přínos nové lanovky Janďourek.

„Díky zvolené technologii i typu lanovky se povedlo otevřít pohled na objekt legendárního Ještědu, což je další bonus. Jsem přesvědčený, že až ji lidé uvidí, a hlavně se s ní svezou, tak se do ní zamilují a začnou ji stejně jako Ještěd vnímat jako plnohodnotný symbol našeho města,“ věří náměstek.