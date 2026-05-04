Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

Autor: mc
  16:12aktualizováno  16:12
Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména Clam-Gallasova Paláce a budovy Wellness centra s bazénem a uhličitými koupelemi.
V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují celý historický areál. | foto: Spa Resort Libverda

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...
V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...
V Lázních Libverda probíhá demontáž dvoukřídlé kolonády. Podloží, které zničily...
Dvoukřídlá kolonáda, která uzavírá téměř dvě strany prostranství kolem zřídel,...
13 fotografií

Práce probíhají v několika etapách a postupně proměňují celý historický areál. Začaly ještě před pandemií rekonstrukcí původního bazénu v budově na kolonádě, během níž se ukázalo, že stavba je ve výrazně horším stavu, než se předpokládalo. Zachovány tak zůstaly pouze obvodové stěny a budova prošla kompletní obnovou včetně střechy a všech interiérů.

„Právě tato náročná rekonstrukce umožnila vznik zcela nového Wellness centra, které dnes nabízí vyhřívaný bazén, saunu, parní lázeň, ochlazovací vědro, vyhřívanou wellness lavici i Kneippův chodník. V horním patře vznikly nové prostory pro uhličité a přísadové koupele, masáže, parafínové a rašelinové obklady. Součástí modernizace jsou také nové procedury, například párové koupele nebo samostatné zázemí pro zdravotní masáže,“ vysvětlila Eva Olšová, ředitelka obchodu a marketingu ve Spa Resortu Libverda.

Výraznou proměnou prošel také Clam-Gallasův Palác nad kolonádou, který se dočkal obnovené střechy i fasády včetně unikátní vídeňské fasády na zadní straně. Rekonstrukce se dotkla i dalších budov na kolonádě, a to Servitutu s veřejně přístupnou pitnou síní místní minerální vody a oplatkárny.

V Lázních Libverda bourají kolonádu poškozenou povodněmi, nahradí ji replika

Zásadním bodem je oprava samotné dvoukřídlé kolonády, která začala vloni. Historická dominanta lázní získává svou dobovou podobu s modernizací, díky které lépe odolává místním klimatickým podmínkám.

Zachovaná zůstala pitná síň Kristiánova pramene, nově doplněná o vyhřívané podlahy pro celoroční provoz. Součástí obnovy je také nové osvětlení, ozvučení a připravované pódium pro klavírní koncerty a hudební vystoupení.

Rekonstrukce ale nekončí, v dalších etapách budou práce pokračovat na glorietech, meteorologickém sloupku a dalších objektech na kolonádě.

6. února 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo...

4. května 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Průjezd Náchodem komplikuje stavba křižovatky, hlavní nápor se teprve čeká

Kvůli stavbě okružní křižovatky v Náchodě-Bělovsi jezdí doprava k hranicím s...

V Náchodě na hlavním tahu do Polska začala druhá etapa přestavby okružní křižovatky. Jde o součást budovaného obchvatu nedaleko česko-polské hranice. Až do 14. června tam stavbaři pouští auta pouze...

4. května 2026  12:22,  aktualizováno  17:03

Spor o Muchu bude řešit vrchní soud, u městského uspěl Pawlowski

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Sporem o značku Mucha mezi některými dědici malíře Alfonse Muchy a společnostmi podnikatele Sebastiana Pawlowského se bude zabývat Vrchní soud v Praze. Odvolal se k němu rodinný Mucha Trust poté, co...

4. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

ilustrační snímek

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se...

4. května 2026  15:24,  aktualizováno  15:24

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aplikace Záchranka umožní v Libereckém kraji přivolat horské či vodní záchranáře

ilustrační snímek

Aplikace Záchranka, pomocí které si lidé mohou mobilním telefonem snadno a rychle přivolat první pomoc, rozšířila v Libereckém kraji své funkce. Stisknutím...

4. května 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Dva mrtví při hromadné nehodě. Na Chrudimsku bourala čtyři auta

Záchranáři ve středu 30. dubna 2025 dopoledne zasahovali u dvou nehod na D2.

Při nehodě čtyř vozidel dnes odpoledne na silnici I/37 u Chrudimi zemřeli dva lidé a další dva se zranili. Komunikace bude po dobu vyšetřování zavřená. Prvotní informace uváděly pět aut, což později...

4. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:57

Oheň byl vidět pár set metrů od nás, líčí šéf domova seniorů v Českém Švýcarsku

Požár byl od domova pro seniory několik set metrů. (3. května 2026)

Má za sebou hodně těžké chvíle. Ředitel domova pro seniory v Chřibské na Děčínsku Igor Prokeš v noci ze soboty na neděli s obavami sledoval do oranžova zbarvenou oblohu. Nezvyklou barvu nebe měl na...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nechceme být centrem větrné energetiky, říkají obce. Vadí jim vzdálenost i ruch

Větrný park nacházející se u dolnorakouské obce Spannberg.

Starostové a starostky obcí z oblasti Nízkého Jeseníku vyjádřili silný nesouhlas s aktuálním vymezením akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Na společném setkání v Moravském Berouně se...

4. května 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Pamětní schránka připomene pohnutou historii Larischovy vily v Pardubicích.

PamÄ›tnĂ­ schrĂˇnka pĹ™ipomene pohnutou historii Larischovy vily v PardubicĂ­ch.

Součástí Larischovy vily v Pardubicích je ode dneška pamětní schránka s mincemi a dokumenty. Budoucím generacím připomene vznik budovy a její pozdější pohnutý...

4. května 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Na vybudování kontroverzní mezistanice lanovky na Ještěd vedení města netrvá

ilustrační snímek

Na vybudování kontroverzní mezistanice plánované lanovky na Ještěd vedení Liberce netrvá. S rozhodnutím, zda tam bude, chtějí podle náměstka primátora Jiřího...

4. května 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Černá pasažérka kavka. Dvoutýdenní záchrana uvězněného opeřence v Kobylisích má tříleté výročí

Pták se stal hitem na sociálních sítích. Důležité pro jeho záchranu bylo to,...

Chráněná kavka obecná před třemi lety v pražském metru uvízla na dlouhé dva týdny. Případ tehdy vyvolal mimořádnou záchrannou akci, do které se zapojili záchranáři i ochránci přírody, a ukázal, jak...

4. května 2026  16:30

Léky na hubnutí snižují riziko infarktu, ať je pojišťovny hradí, míní kardiologové

ilustrační snímek

Nejen od přebytečných kilogramů pomáhá nová generace léků na hubnutí. Mezinárodní studie odhalila, že také významně snižuje riziko opakování infarktu, mozkové mrtvice či úmrtí z cévních příčin....

4. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.