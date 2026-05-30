Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Policie zloděje dopadla ve čtvrtek 14. května a lebku našla. Z betonového sevření ji 16 hodin dolovali restaurátoři. Teď se relikvie vrátí do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, ze které byla ukradena. Stane se tak po pouti z městyse Zdislava při hlavní mši.
Pěší pouť vyrazila v sedm ráno, podle mluvčího litoměřické diacéze Jiřího Nývlta by měla do Jablonného dorazit kolem půl jedenácté. „Čeká nás pomalá, asi čtyřhodinová cesta, dlouhá kolem jedenácti kilometrů. Za tu dobu se člověk nabudí na to, co ho čeká v Jablonném. To je smysl všech podobných poutí,“ uvedl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl před cestou.
Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude právě Přibyl. „Po zhruba pěti až deseti minutách by mělo dojít k předání relikvie při úkonu kajícnosti, kdy se budou donášet symbolické věci jako plátno na oltář, květiny, svíčky a nakonec relikvie,“ přiblížil Nývlt.
Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, by při mši měl církvi předat českolipský policejní ředitel Petr Rajt. Do večera pak ji věřící mohou vidět v chrámu na hlavním oltáři, hlídat ji budou policisté.
Netradiční ocenění policistů
V závěru bohoslužby arcibiskup Přibyl ocení policisty, kteří dopadli pachatele a lebku vypátrali. Udělí jim čestný titul Útvar sv. Zdislavy.
Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá.
„Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit,“ řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.
