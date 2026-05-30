Lebka svaté Zdislavy se vrátí do Jablonného, k vidění bude jen pár hodin

Autor: ČTK, hop
  5:32aktualizováno  7:42
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v sobotu vrátí do Jablonného v Podještědí. Policisté předají cennou relikvii církvi. Ta ji vystaví po dobu sobotní poutě. Následně poputuje lebka do trezoru, ze kterého se časem přemístí ke zbylým ostatkům.

Policie zloděje dopadla ve čtvrtek 14. května a lebku našla. Z betonového sevření ji 16 hodin dolovali restaurátoři. Teď se relikvie vrátí do baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, ze které byla ukradena. Stane se tak po pouti z městyse Zdislava při hlavní mši.

Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. Na fotografii v popředí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl (napravo) společně s libereckým hejtmanem Martinem Půtou. (30. května 2026)
Zachráněná lebka svaté Zdislavy, kterou zloděj ukradl z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu, se v rámci sobotní pouti vrátí do Jablonného v Podještědí. Na fotografii pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. (30. května 2026)
Pěší pouť vyrazila v sedm ráno, podle mluvčího litoměřické diacéze Jiřího Nývlta by měla do Jablonného dorazit kolem půl jedenácté. „Čeká nás pomalá, asi čtyřhodinová cesta, dlouhá kolem jedenácti kilometrů. Za tu dobu se člověk nabudí na to, co ho čeká v Jablonném. To je smysl všech podobných poutí,“ uvedl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl před cestou.

Do chrámu se cenná relikvie vrátí při bohoslužbě po 11:00, sloužit ji bude právě Přibyl. „Po zhruba pěti až deseti minutách by mělo dojít k předání relikvie při úkonu kajícnosti, kdy se budou donášet symbolické věci jako plátno na oltář, květiny, svíčky a nakonec relikvie,“ přiblížil Nývlt.

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Lebku, kterou ošetřili restaurátoři, by při mši měl církvi předat českolipský policejní ředitel Petr Rajt. Do večera pak ji věřící mohou vidět v chrámu na hlavním oltáři, hlídat ji budou policisté.

Netradiční ocenění policistů

V závěru bohoslužby arcibiskup Přibyl ocení policisty, kteří dopadli pachatele a lebku vypátrali. Udělí jim čestný titul Útvar sv. Zdislavy.

Útvar sv. Zdislavy. Za záchranu lebky ocení arcibiskup policii čestným titulem

Zachráněná lebka bude po pouti deponována na zabezpečeném místě a později ji chce církev uložit do hrobky světice v kryptě chrámu. S jejím opětovným vystavením se nepočítá.

„Je velmi křehká a vystavování a opětovné ukládání by ji mohlo poškodit,“ řekl děkan baziliky Pavel Maria Mayer.

