Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

„Podle informací, které máme od restaurátorů k dispozici, bychom měli církvi předat lebku svaté Zdislavy 30. května,“ potvrdila policejní mluvčí Ivana Baláková.
Bude lebka Zdislavy vystavena? Mluví se o dohodě mezi policií a zlodějem
Předání se pravděpodobně zúčastní i restaurátoři, kteří lebku dostali z betonového sevření. Podle předběžného předpokladu by se u té příležitosti měli setkat i se zástupci médii, kde pravděpodobně zazní i detaily ze záchrany cenné relikvie.
„Vše záleží na tom, jak dlouho ještě potrvají poslední restaurátorské procesy,“ dodala mluvčí. Předání proběhne v den, kdy se koná pouť svaté Zdislavy.
Redakce iDNES.cz se snaží zjistit, zda bude lebka během pouti i vystavena. „Otázkou je, zda a jakým způsobem ji budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo a jak je část veřejnosti tímto zločinem ovlivněna, v tom smyslu, že stojí na straně pachatele,“ uvedl už dříve převor dominikánského kláštera a děkan Pavel Maria Mayer.
Dohoda o nevystavení lebky
Údajně také existuje dohoda mezi policií a obviněným, že lebka už nikdy nebude vystavena a vrátí se ke zbytku těla. Policisté měli dohodu uzavřít proto, aby se včas dozvěděli, kde se lebka nachází.
„Teprve potom jim prozradil, že lebku zalil do betonu a kde ji najdou,“ popsal reportérovi CNN Prima NEWS zdroj obeznámený s postupem vyšetřování.
Redakce iDNES.cz se dominikánů už v minulosti na tuto dohodu ptala. „K tomu se nechci vyjadřovat,“ uvedl v nedělním rozhovoru děkan Mayer.
17. května 2026