Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Podrobnosti k případu policisté sdělili na páteční tiskové konferenci, kterou portál iDNES.cz živě přenášel.
„Včera odpoledne zadrželi českolipští kriminalisté v Mladé Boleslavi pětatřicetiletého muže důvodně podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy v Bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, ke které došlo krátce po 18. hodině v úterý 12. května,“ řekla krajská mluvčí policie Ivana Baláková.
Pátrání policisty přivedlo až do Mladé Boleslavi, kde podezřelý žije. Vztah má ale i přímo k Jablonnému v Podještědí, kde v minulosti bydlel. Zadržení se podle nich nebránil a k činu se přiznal.
„Odmítal sdělit, kde se lebka nachází. To se od něj kriminalisté dozvěděli až vpodvečer. Podezřelý uvedl, že vzácnou relikvii zalil do betonu do předmětu, který vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení nechceme momentálně specifikovat,“ popsala Baláková.
Policisté potvrdili, že ji v betonu nalezli. „Lebka je tedy od včerejšího večera v naší moci a restaurátoři nyní budou usilovat o její vyjmutí z betonového sevření,“ dodala Baláková.
To bude podle policistů práce na několik dní. Muže policisté obvinili z krádeže a přečinu výtržnictví a poškození cizí věci. Hrozí mu až osm let vězení. Podle zástupce vedoucího českolipských kriminalistů byl muž dosud netrestaný. Zda je věřící policisté neupřesnili.
Motivem pachatele nebylo získat za relikvii peníze. „Zadržený do protokolu vypověděl, že lebku odcizil proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele, a že ji chtěl údajně soukromě pohřbít. Dnes měla podle jeho slov skončit na dně řeky,“ objasnila mluvčí. Ředitel českolipských policistů Petr Rajt doplnil, že nešlo o organizovanou akci, ale že pachatel jednal sám.
Zloděj je teď v policejní cele v České Lípě. „V průběhu dnešního dne si převezme usnesení o zahájení trestního stíhání pro krádež a poté podáme státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání,“ uzavřela Baláková.
Pokud ho bude státní zástupce akceptovat, rozhodne soud o vazbě v průběhu víkendu, nejpozději v neděli.
Zloděje natočila kamera
Zloděj odcizil lebku z baziliky v úterý v podvečer. Při útěku ho natočila kamera, záznam pak policisté zveřejnili. Zároveň o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
Zloděj mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.
VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?
„Ozvaly se takové dvě hromové rány a třesk. Tak jsem si říkal, co se to děje, jestli se něco zřítilo. A pak jsem zjistil, že to vychází od oltáře svaté Zdislavy a Panny Marie. A objevila se tam taková černá postava, která velmi rychle utekla ven. Takže už se nedalo nic dělat,“ řekl iDNES.cz otec Štěpán Filip, jediný očitý svědek krádeže lebky svaté Zdislavy.