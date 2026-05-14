VIDEO: Tmavá postava utíká s lebkou v ruce. Pozná někdo zloděje svaté Zdislavy?

Autor: hop
  15:32
Policie zveřejnila video z baziliky v Jablonném v Podještědí, na němž je zachycený zloděj prchající s lebkou svaté Zdislavy. Krádež, která se odehrála v úterý po 18. hodině na začátku bohoslužby, šokovala celou republiku. Vzácnou relikvii nevyčíslitelné hodnoty se doposud nepodařilo najít.

Vzácná lebka svaté Zdislavy byla uložená ve skleněné schránce v jednom z bočních oltářů hlavní lodi, běžně je chráněná alarmem. Ten ale byl v kritický okamžik vypnutý. Právě totiž měla začít bohoslužba. V bazilice byl přítomný pouze kněz Štěpán Filip, který je také jediným svědkem svatokrádeže.

Podezřelý zachycen při krádeži lebky svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. (12. května 2026)
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026)
Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v Jablonném v Podještědí, byla uložená ve vitríně pod alarmem. Ten ale byl v tu dobu vypnutý. (13. května 2026)
Když se kněz Štěpán Filip připravoval na bohoslužbu, uslyšel dvě rány. Než se stihl zorientovat, byla vzácná relikvie i černá postava, kterou zahlédl, pryč. (13. května 2026)
30 fotografií

Pachatel podle vyšetřovatelů nejprve rozbil skříňku, ze které následně vyjmul lebku. Z místa okamžitě utekl, postavu zachytila kamera na velmi rozostřeném záběru.

Na něm je vidět člověk běžící s lebkou směrem k východu z kostela. O chvíli později přichází k oltáři jeptiška a po ní i sloužící farář.

Zloději lebky bych vyprosil milost u prezidenta, říká režisér Jiří Strach

Podle policejní mluvčí Ivany Balákové byl pachatel v černém nebo velmi tmavém oblečení s kapucí na hlavě a s bílými nebo velmi světlými botami na nohou.

„Pokud má někdo jakékoliv poznatky k uvedenému případu a dosud neznámému muži, který lebku svaté Zdislavy z baziliky odcizil, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158,“ žádají českolipští kriminalisté, kteří na případu pracují.

Načasování krádeže lebky patrně nebylo náhodné. Mohl ji chtít „ujetý“ sběratel

Ve čtvrtek mluvčí Baláková doplnila, že policisté ve věci spolupracují s kriminalistickým ústavem v Praze a zpracovávají informace od občanů.

„Také jsme požádali o spolupráci kolegy ze zahraničí. Činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem.“

Arcibiskup Přibyl označil čin za svatokrádež. „Mohlo by se stát, že zloděje stihne nějaká kletba, neštěstí. To není vyhrůžka, to je realita. Stává se to,“ varoval. Po celou středu byla bazilika uzavřena pro veřejnost. Ve čtvrtek už zase vítala místní i turisty.

Zdislava léčila nemocné

Zdislava z Lemberka žila ve 13. století (v letech 1220 až 1252), kdy založila klášter a špitál, v němž léčila nemocné. V Dalimilově kronice stojí, že křísila mrtvé a slepým vracela zrak. A prý to dokáže i 800 let od chvíle, kdy se narodila.

Podzemní krypta v bazilice, kde odpočívají její kosti, je posetá vzkazy lidí, kteří se díky modlitbám k ní uzdravili. A často šlo o nevěřící lidi.

Emancipovaná žena se starostmi jako my. Svatá Zdislava uzdravuje i po 800 letech

Zdislava zemřela mladá, již v roce 1252, vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí nejen o vlastní rodinu, ale i o velkou rodinu všech pocestných, chudých a nemocných. Ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném.

Právě na tomto místě byla později vybudována bazilika. Její hrob je v kryptě pod oltářem. Její lebka byla umístěna na oltáři v první boční kapli baziliky.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  16:02,  aktualizováno  17:12

Čeští a němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku kvůli německému svátku

ÄŚeĹˇtĂ­ a nÄ›meÄŤtĂ­ policistĂ© hlĂ­dkujĂ­ v ÄŚeskĂ©m Ĺ vĂ˝carsku kvĹŻli nÄ›meckĂ©mu svĂˇtku

Čeští a němečtí policisté se strážci se vydali na společné hlídky do národního parku České Švýcarsko. Na dnešek v Německu připadá Den otců (Vatertag), do...

14. května 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

V kladenské SŠ pomůže AI žákům, učitelům i v provozu, jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Umělá inteligence (AI) pomůže při výuce, hodnocení i v provozu Střední pedagogické a Střední odborné školy Kladno. Vznikne nový systém zapojení AI do...

14. května 2026  15:08,  aktualizováno  15:08

Českem hýbou případy násilí na dětech, soudci dostanou nové nástroje

Ústecký krajský soud představil nástroje, které pomohou soudcům rozhodovat v...

Speciálně proškolení soudci, užší spolupráce institucí a nové nástroje pro vyhodnocování rizika domácího násilí. Ministerstvo spravedlnosti představilo projekt, který má pomoci lépe chránit děti...

14. května 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Uhelný trh

Uhelný trh

Výkopové práce na Uhelném trhu.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:33

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:32

V Krkonoších přibývají kamery kontrolující vjezd do parku, bude jich až trojnásobek

Kamery v Krkonošském národním parku snímají registrační značky aut, neoprávněné...

Novou kameru hlídající neoprávněné vjezdy do chráněného území zprovoznila Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) na křižovatce mezi Černým Dolem a Pecí pod Sněžkou. Nachází se pod Lesní boudou...

14. května 2026  16:32

U Muzea pokračuje výstavba.

vydáno 14. května 2026  16:31

Václavské náměstí

Václavské náměstí

Historická tramvaj T1 "žehlička " na Václavském náměstí.

vydáno 14. května 2026  16:31

Zoo D. Králové získala z Itálie vzácnou pralesní žirafu okapi, chce ještě samce

Zoo D. KrĂˇlovĂ© zĂ­skala z ItĂˇlie vzĂˇcnou pralesnĂ­ Ĺľirafu okapi, chce jeĹˇtÄ› samce

Safari Park Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku získal z italské zoo Falconara u města Ancona vzácnou pralesní žirafu okapi. Dvouletá samice jménem Vittoria...

14. května 2026  14:51,  aktualizováno  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.