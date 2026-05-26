Přibyl rozhodnutí v úterý sdělil ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.
„Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.
Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky.
Jeho obhájce Vít Pavko řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.
„Vystavení bylo zdůraznění faktu blahořečení“
Lebka sv. Zdislavy byla v bazilice vystavena skoro 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem. Důvodů, proč se relikvii rozhodli dále nevystavovat, je podle Přibyla vícero.
„Tak jednak jsme zjistili, že takové je klima ve společnosti a pak se domníváme, že to vystavení lebky bylo spojeno s dobou, ve které se tak stalo. To znamená po jejím blahořečení. Je to už značný kus času, co uplynul, a bylo to jakési zdůraznění toho faktu blahořečení,“ pokračoval.
„A my už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus. A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měly být ostatky svaté Zdislavy pohromadě,“ dodal.
Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí.
Ředitel českolipské policie Petr Rajt dnes novinářům řekl, že předpokládá, že relikvii předají arcibiskupovi v sobotu kolem 11:00, kdy při Zdislavské pouti začíná v bazilice hlavní mše. Policie k tomu chystá i bezpečnostní opatření.
„Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu,“ řekl Rajt. Kde bude relikvie v sobotu vystavena, dopředu známo nebude. „Nebude na svém původním místě, ale z bezpečnostních důvodů se to dozvíte v sobotu,“ řekl Přibyl.
Lebka bude v trezoru, poté ji přidají k ostatkům
Relikvie bude podle arcibiskupa pod trvalým fyzickým dohledem a po skončení slavnosti bude uložena do trezoru. Přibyl předpokládá, že do hrobu k ostatním ostatkům Zdislavy ji umístí za několik týdnů. Zatím neví, jakou formu přesně zvolí.
„Když se ukládají ostatky, tak se to vždycky děje za účasti biskupa a děje se to tak, že se sepíše autentika. To znamená zpráva o tom, že relikvie byly ohledány a jsou autentické. Případně se tam přidá zpráva o nějaké události, která se stala. Tu je to ta událost, kterou jsme všichni sledovali. A pak se hrob zapečetí,“ dodal.
Děkan baziliky Pavel Maria Mayer považuje za rozumné rozhodnutí lebku sv. Zdislavy nadále nevystavovat. „Věřící nebudou nějak ochuzeni, protože nakonec se počítá s relikviářem novým a v něm bude malý ostatek svaté Zdislavy. Takže i u toho oltáře se budou moci věřící modlit a prosit Zdislavu o přímluvu,“ řekl dnes ČTK.
Na vytvoření nového relikviáře se bude podílet i Liberecký kraj. „Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového,“ uvedl hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
Zároveň dodal, že Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně. „Jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje,“ uzavřel hejtman Půta.
17. května 2026