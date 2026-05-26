Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  12:07
Sledovat Metro na Googlu
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý kvůli bohoslužbě. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria...
Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...
Lebka se vrátí do baziliky, říká představený a dominikánský děkan Pavel Maria...
25 fotografií

Přibyl rozhodnutí v úterý sdělil ČTK, České televizi a Českému rozhlasu.

„Budeme sledovat její další kondici. To znamená je pod nějakým restaurátorským zásahem a potřebuje ještě nějakou dobu, než dokonale, řekl bych, vyschne a bude jasné, v jaké další kondici se bude nacházet. A naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat,“ dodal Přibyl.

Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí

Fotogalerie

zobrazit 25 fotografií

Muž obviněný z krádeže chtěl lebku pohřbít v betonu do řeky.

Jeho obhájce Vít Pavko řekl, že lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla.

„Vystavení bylo zdůraznění faktu blahořečení“

Lebka sv. Zdislavy byla v bazilice vystavena skoro 120 let v relikviáři na bočním oltáři, který je nad kryptou s jejím hrobem. Důvodů, proč se relikvii rozhodli dále nevystavovat, je podle Přibyla vícero.

„Tak jednak jsme zjistili, že takové je klima ve společnosti a pak se domníváme, že to vystavení lebky bylo spojeno s dobou, ve které se tak stalo. To znamená po jejím blahořečení. Je to už značný kus času, co uplynul, a bylo to jakési zdůraznění toho faktu blahořečení,“ pokračoval.

„A my už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus. A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měly být ostatky svaté Zdislavy pohromadě,“ dodal.

Schvalujete, že se lebka svaté Zdislavy vrátí do hrobu a již se nebude vystavovat?

Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí.

Ředitel českolipské policie Petr Rajt dnes novinářům řekl, že předpokládá, že relikvii předají arcibiskupovi v sobotu kolem 11:00, kdy při Zdislavské pouti začíná v bazilice hlavní mše. Policie k tomu chystá i bezpečnostní opatření.

„Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu,“ řekl Rajt. Kde bude relikvie v sobotu vystavena, dopředu známo nebude. „Nebude na svém původním místě, ale z bezpečnostních důvodů se to dozvíte v sobotu,“ řekl Přibyl.

Lebka bude v trezoru, poté ji přidají k ostatkům

Relikvie bude podle arcibiskupa pod trvalým fyzickým dohledem a po skončení slavnosti bude uložena do trezoru. Přibyl předpokládá, že do hrobu k ostatním ostatkům Zdislavy ji umístí za několik týdnů. Zatím neví, jakou formu přesně zvolí.

„Když se ukládají ostatky, tak se to vždycky děje za účasti biskupa a děje se to tak, že se sepíše autentika. To znamená zpráva o tom, že relikvie byly ohledány a jsou autentické. Případně se tam přidá zpráva o nějaké události, která se stala. Tu je to ta událost, kterou jsme všichni sledovali. A pak se hrob zapečetí,“ dodal.

Děkan baziliky Pavel Maria Mayer považuje za rozumné rozhodnutí lebku sv. Zdislavy nadále nevystavovat. „Věřící nebudou nějak ochuzeni, protože nakonec se počítá s relikviářem novým a v něm bude malý ostatek svaté Zdislavy. Takže i u toho oltáře se budou moci věřící modlit a prosit Zdislavu o přímluvu,“ řekl dnes ČTK.

Policie už ví, kdy předá lebku svaté Zdislavy církvi. Uvidí ji účastníci pouti?

Na vytvoření nového relikviáře se bude podílet i Liberecký kraj. „Předpokládáme, že oslovíme umělce regionální z Libereckého kraje s nějakou vazbou k místu a v rámci té soutěže se vybere nějaké budoucí řešení toho relikviáře jako takového,“ uvedl hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zároveň dodal, že Liberecký kraj je připravený se do toho zapojit finančně. „Jenom připomínám, že svatá Zdislava je patronkou Libereckého kraje,“ uzavřel hejtman Půta.

17. května 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při pouti, pak ji církev vrátí do hrobu

Alarm, který chránil vzácnou lebku svaté Zdislavy, byl v úterý večer vypnutý...

Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována. V úterý to řekl pražský arcibiskup a administrátor...

26. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:57

12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

26. května 2026  11:53

Bývalého starostu Zlatníků policie stíhá za zneužití pravomoci

Jiří Rezek, ještě coby starosta Zlatníků Hodkovic na snímku z roku 2013, kdy...

Bývalého starostu Zlatníků-Hodkovic Jiřího Rezka policie stíhá za zneužití pravomoci a více než dvoumilionovou škodu. Podle policistů věděl, že buduje silnici do místní průmyslové zóny bez stavebního...

26. května 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Mám teď jiné priority a ambice, řekl Feri u soudu. Psycholožka jeho propuštění podpořila

Dominik Feri v jednací síni teplického okresního soudu. (26. května 2026)

Exposlanec Dominik Feri opět stanul před Okresním soudem v Teplicích. Tam už podruhé řeší jeho žádost o podmíněné propuštění na svobodu. V lednu ji zamítli, Feri však uspěl se stížností u krajského...

26. května 2026  8:52,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Myší díra a Anenský podjezd v Pardubicích by se mohly otevřít street artu

ilustrační snímek

Město Pardubice hledá další vhodná místa pro legální graffiti a street art. Zaměřuje se hlavně na podchody, opěrné zdi a městské objekty. Jako vhodný pro...

26. května 2026  10:11,  aktualizováno  10:11

Výstava Bylinky a koření v Jindřichově Hradci představí vzácné rukopisné herbáře

ilustrační snímek

Tisíciletou historií léčivých rostlin od magických rituálů po domácí kuchyni provede návštěvníky letní výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Expozice s názvem...

26. května 2026  10:04,  aktualizováno  10:04

Při nehodě u Těšetic zemřel řidič, nezvládl řízení a narazil autem do obrubníku

ilustrační snímek

Při nehodě u Těšetic na Olomoucku zemřel v pondělí ráno jedenapadesátiletý řidič, který nezvládl řízení, vyjel s autem ze silnice a narazil do betonového...

26. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

Odhalení psí množírny na Mladobosleslavsku. (21. května 2026)

Policie spolu se veterinární správou odhalily minulý týden v jednom z rodinných domů na Mladoboleslavsku množírnu se 165 psy různých plemen, velikostí a stáří, převážně kříženců.

26. května 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Policie hledá dívku, která odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku

Policie hledĂˇ dĂ­vku, kterĂˇ odeĹˇla z psychiatrickĂ© lĂ©ÄŤebny v Jemnici na TĹ™ebĂ­ÄŤsku

Policie pátrá po šestnáctileté Melise Milanové, která v pondělí odešla z psychiatrické léčebny v Jemnici na Třebíčsku. Bydliště má na Chrudimsku. Dívka má...

26. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

NS zrušil verdikt, dle kterého měl stát platit pojišťovně náhradu za monopol VZP

ilustrační snímek

Nejvyšší soud (NS) zrušil verdikt, podle kterého měl stát vyplatit pojišťovně Slavia náhradu škody 36 milionů korun. Kvůli změně zákona dočasně přišla o...

26. května 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brzdí? Novou petřínskou lanovku testují už bez ochranných fólií. Kdy se svezou cestující?

Oproti starým kabinkám budou mít ty nové větší kapacitu, 120 lidí místo 100.

Na Petříně se znovu něco děje. Nové vozy lanovky už vyjely na trať. A tentokrát v plné kráse, bez ochranných fólií a montážních obalů. Praha tak dostala první pořádný pohled na to, jak bude obnovená...

25. května 2026  10:52,  aktualizováno  26. 5. 11:29

Sečení rostlin na jezeře v Karviné zlepší kvalitu vody i rekreaci

ilustrační snímek

Karviná zahájila pravidelné sečení vodních rostlin na jezeře Loděnice v parku Boženy Němcové. Zásah, který by měl trvat nejdéle týden, má zlepšit kvalitu vody...

26. května 2026  9:41,  aktualizováno  9:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.