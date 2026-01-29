Gang pašoval léky na výrobu drog, pomáhala i matka hlavního organizátora

Z pašování léků a chemikálií pro výrobu pervitinu převážně z Polska obžalovala liberecká státní zástupkyně 11 lidí, deset z nich skončilo ve vazbě. Některým hrozí od osmi do 18 let vězení. V souvislosti s případem s krycím názvem Haka požádala státní zástupkyně zároveň o vydání dvou cizinců k trestnímu stíhání.

Při akci Haka policie zajistila laboratoř na výrobu metamfetaminu, 12 kilogramů tablet s pseudoefedrinem, kokain, ketamin, červený fosfor, léky s hormonálním účinkem, dvě krátké zbraně a jednu dlouhou, 661 kartonů nekolkovaných nebo padělaných cigaret, falešné osobní doklady, odcizené registrační značky, mobilní telefony a notebooky. Dále zajistila 14 automobilů a finanční prostředky v celkové výši bezmála devět milionů korun.

S nelegálním dovozem léků pro výrobu pervitinu pomáhala podle policie hlavnímu organizátorovi i jeho matka.

„Do Polska nejdříve cestovala autem se svým synem. Při náhodné kontrole měli v plánu tvářit se, že jedou nakoupit potraviny. O ty ale ve skutečnosti nešlo. Šestačtyřicetiletý muž měl v Polsku získávat léky s pseudoefedrinem nebo červený fosfor, tedy základní suroviny k výrobě pervitinu. Opatřovat je měl i v České republice,“ doplnila mluvčí národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.

Zapojení matky podle kriminalistů postupně rostlo. „Kurýrní vozidla nebo bankovní účty byly vedeny na její jméno, měla také přechovávat léky s obsahem pseudoefedrinu. Když její syn přišel o řidičský průkaz, stala se podle zjištění detektivů řidičkou a později i kurýrkou. Několik cest měla žena podniknout dokonce sama,“ uvedla Šmoldasová.

Falešný polep na autě

Muž podle ní postupně vybudoval skupinu, kterou tvořili kurýři, prodejci i odběratelé léčiv k výrobě pervitinu. Odvrátit pozornost policie se snažili různě – jeden z kurýrů například k pašování poskytl auto s polepem distributora potravin.

Policie uvedla, že skupina obchodovala především s léky obsahujícími pseudoefedrin, často řádově v desítkách kilogramů, a také s červeným fosforem. Obojí jsou základní suroviny k výrobě pervitinu takzvanou českou cestou. Z Polska také podle kriminalistů dováželi nekolkované a padělané cigarety.

Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Léky s pseudoefedrinem prodávala skupina za 45 tisíc až 70 tisíc korun za kilogram. Cena čistého pseudoefedrinu byla vyšší, nákup byl údajně za 200 tisíc, další prodej za 300 tisíc korun. Cena pervitinu se pak pohybovala kolem tisíce korun za gram, při odběru většího množství to bylo i méně.

Podle obžaloby se organizátor podílel na dovozu více než 200 kilogramů tablet s pseudoefedrinem, ze kterých lze vyrobit téměř 40 kilogramů metamfetaminu. Sám údajně prodal nejméně 18 kilogramů čistého pseudoefedrinu, jenž může sloužit k výrobě více než 13 kilogramů metamfetaminu; a také 13 kilogramů červeného fosforu, který lze použít k výrobě téměř 40 kilogramů metamfetaminu.

Podle policie se podílel i na dovozu a prodeji více než milionu cigaret a zkrátil tím daň téměř o osm milionů korun.

