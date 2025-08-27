Pokud si příchozí na startu koupí za 50 korun mapku s tajenkou, získají v cíli malou odměnu a diplom. Lesní dobrodružství na Hubertově stezce potrvá od 14 do 18 hodin.
Lesní dobrodružství v České Lípě
Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...
Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí
Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...
Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani
Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...
Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat
Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...
Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D
Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...
Padlo devět obvinění za obchod s drogami, prodávaly se i v pardubické věznici
Kriminalisté Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi devět lidí, organizovaná skupina podle policie obchodovala s drogami po celém Česku, jeden z členů distribuoval pervitin ve věznici v...
Na 125. km dálnice D5 ve směru z Plzně na Rozvadov havaroval motocyklista
Na 125. kilometru dálnice D5 na Tachovsku ve směru z Plzně na Rozvadov havaroval motocyklista. Nehoda se stala mezi exity 119 Benešovice a 128 Bor. Kvůli...
U Dolní Rožínky pokračuje podnik Diamo v odstraňování úpravny uranové rudy
U Dolní Rožínky na Žďársku by měla být chemická úpravna uranové rudy odstraněná do pěti let. Některé její objekty už jsou zlikvidované. Bourání provádí...
Bagr strhl vedení na trati, zastavil vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím
Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí v Praze vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. U Výtoně se opravuje trať a bagr strhl trakční vedení. Před místem události zastavil na Výtoňském mostě...
Přihlaste se k trvalému pobytu, zaplatíme vám, láká radnice v Olomouci
Lidé, kteří žijí v Olomouci, ale nemají přihlášený trvalý pobyt, mohou získat od magistrátu deset tisíc korun. Stačí, když se k pobytu ve městě oficiálně přihlásí. Město totiž vůbec poprvé spouští...
Koupaliště na jihu Moravy bědují nad slabou sezonou, první zavřou už v neděli
Mizerná sezona, a ještě k tomu krátká. Některá koupaliště na jižní Moravě zavírají už s koncem prázdnin, lidé si tak mohou užít vodní radovánky posledních pár dní. Tuto neděli 31. srpna ukončí sezonu...
NS potvrdil, že podnikatel Bárta v roce 2014 získal podíl v Bohemia Energy
Nejvyšší soud (NS) potvrdil, že podnikatel Tomáš Bárta už v roce 2014 získal desetiprocentní podíl ve firmě Bohemia Energy. Spory mezi Bártovým insolvenčním...
Vlaková výluka měla začít až odpoledne, „nešikovný bagr“ na Výtoni ji ale uspíšil
Cestující v Praze musí počítat s komplikacemi v železniční dopravě. Kvůli strženému trakčnímu vedení nejezdí vlaky mezi hlavním a smíchovským nádražím. Do akce museli i hasiči, kteří evakuovali...
Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky
Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60...
Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči
Na podzim by se v Plzeňském kraji mohl rozjet systém takzvané online lékařské pohotovosti. Vedení kraje oznámilo posun ve svém záměru novou distanční zdravotnickou službu pro veřejnost zavést....
V Brdech hořelo ve vojenském prostoru, hasiči dnes místo zkontrolují
Hasiči v úterý zasahovali v Brdech u rozsáhlého požáru lesa ve vojenském prostoru u obce Věšín na Příbramsku. Oheň zasáhl plochu asi 15.000 metrů čtverečních,...