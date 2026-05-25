Lesní klub bojuje o přežití, děti mu odlákala levnější městská školka

„Situace je poměrně tristní a zdá se, že klub pomalu spěje ke svému konci, ač se snažíme zuby nehty o jeho udržení,“ líčí předsedkyně spolku Muhu Ines Lásková, podle níž se jejich spolek bez dotací či darů nemůže městské školce finančně rovnat.
„Na město jsme se samozřejmě obrátili s dotazem, zda by byla nějaká podpora možná, ale jelikož nejsme dětská skupina, nárok nemáme na nic,“ konstatuje.
Pro srovnání – ve školním roce 2025/26 platí rodiče za pobyt dítěte v Muhu 7 500 korun měsíčně, v MŠ Venku 1 500 korun. Na školní rok 2026/27 se paušální pobytné v Muhu zvýší pro nováčky na devět tisíc korun měsíčně a pro stávající frekventanty na osm tisíc korun. Kolik se bude platit v MŠ Venku, zatím Jablonec coby zřizovatel neschválil, o ceníku na následující rok rozhodne nejpozději do konce června.
Vlivem otevření MŠ Venku a také nepříznivého demografického vývoje se podle Láskové z původního počtu dětí dostali v Muhu na nynější polovinu.
„Pokud jde o finanční stránku, konkurovat městské lesní školce určitě nemůžeme. Jelikož nespadáme pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ani pod město, a jsme soukromý neziskový subjekt, tak jsou veškerý provoz a platy hrazeny pouze a jen z vybraného školkovného od rodičů,“ popisuje dále Lásková. Tento postup je pro ně ale při současném počtu dětí dlouhodobě neudržitelný.
Úspěch městské školky
Oproti tomu MŠ Venku, která pojme 18 dětí, byla plná ještě před tím, než na louce v Proseči vyrostlo její zázemí. Letos měli osm volných míst. Podle Jany Fričové, mluvčí Jablonce nad Nisou, přišlo během zápisu osmnáct přihlášek. Tedy o deset více, než mohli přijmout.
|
Holínky, čepice a pracovní rukavice. Děti z lesní MŠ chodí ven za každého počasí
„Jednotlivé věkové kategorie musí být zastoupeny rovnoměrně, aby se vytvořily podmínky pro mezigenerační učení a podporu spolupráce starších a mladších dětí,“ vysvětluje Fričová, podle níž město přispívá rodičům dětí, které navštěvují dětské skupiny, měsíčně tisíc korun.
„V letošním školním roce jsme tuto podporu poskytli na sedm dětí, které navštěvují Lesní klub Muhu, v celkové výši 43 tisíc korun,“ doplňuje.
Problémy s obsazeností
Jablonec zřizuje dvě alternativní mateřské školy, kromě zmíněné MŠ Venku také MŠ Montessori v Zámecké ulici. O obě je větší zájem, než jaký dokážou uspokojit. Rozšiřování MŠ Venku ale aktuálně magistrát neplánuje, stejně ani otevření další lesní mateřské školy.
Podle Fričové by mohl problém Lesního klubu Muhu spočívat v tom, že nejde o dětskou skupinu s oprávněním k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které uděluje úřad práce. „To znamená, že nedostává příspěvek na provoz dětských skupin a úhrada za tuto službu tak může být pro některé rodiny finančně nedostupná,“ vysvětluje mluvčí radnice.
Ostatně i ona poukazuje na nepříznivou demografii, na volná místa v mateřských školách i na záměr MŠMT omezit dětské skupiny na cílovou skupinu dětí do čtyř let věku. To podle ní přinese dětským skupinám větší problémy s obsazeností. A nejen to. „Některé v důsledku toho pravděpodobně i zaniknou,“ dodává Fričová.
Vedení k samostatnosti
Velkou část dne a za každého počasí tráví děti z Muhu venku, pracují a tvoří s přírodními materiály, v klubu je vedou k samostatnosti.
„Jsme bez tekoucí vody a elektřiny, takže děti pomáhají se dřevem, zatápěním, nošením vody. A vědí, že ve školce nestačí otočit kohoutkem, ale je potřeba něco víc. A tím se stávají odolnějšími a sebevědomějšími,“ říká Ines Lásková.
Podle ní se snaží Muhu všemožně zviditelnit a dostat do povědomí veřejnosti, organizují doprovodné akce jako trhy či stezky pro děti. Také jednají s městem o případném pronájmu městského pozemku, což by mohlo klubu ulevit. „Momentálně jsme na pozemku soukromníka, ale dohoda se zdá být v nedohlednu,“ uzavírá Lásková.